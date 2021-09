Freigeister Verblüffendes aus dem Zentralbüro: Künstlerkollektiv Ohm 41 zeigt sich von seiner intellektuellen Seite Im Hof zu Wil präsentiert Ohm 41 das Zentralbüro, eine Ausstellung, ähnlich eines Lagermuseums für vergangene und zukünftige Vermächtnisse.

Ohm-41-Mitglied Roland Rüegg öffnet eine Kiste, die Ausstellung «Zentralbüro» ist eröffnet. Bild: Christoph Heer

Erneut eine wahrhaft Ohm-typische Angelegenheit. Die Künstlergruppe zeigt im dritten Stock des Hofs eine Ausstellung der anderen, besonderen Art. Anders darum, weil sie eben von Ohm 41 ist. Vermächtnisse aus der Bronzezeit, oder dem Zweiten Weltkrieg und viel wertvolles Gut, welches in Zukunft noch von sich reden machen wird. Alles schön säuberlich in Kisten verpackt.

Die Tafelente: Bei einem Aushub in Wil entdeckt und aktuell in der Ausstellung von Ohm 41 zu sehen. Bild: Christoph Heer

Aber Achtung! Das «Zentralbüro» verbietet es, einzelne Kisten zu öffnen – Ohm-Style in Perfektion. In den geöffneten Behältern werden spannende Relikte präsentiert, dazu gehört der Militärpilotenhelm, des über der Thurau abgestürzten Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Oder die Tafelente, ein Skelett, das bei Ausgrabungen in Wil geborgen wurde und schon bei einer Ausstellung am Weier für Furore gesorgt hat. An der sonntäglichen Vernissage nehmen mehrere Dutzend Interessierte, Kunstfans, Ohm-Anhänger und solche, die es noch werden wollen, teil.

Saxofon, Kanone und Zauberei

Das Lagermuseum ist ausgestattet mit zahlreichen Bijous. Durch die Vernissage führt Sophie Dossenbach. Und die Künstler selbst öffnen vor dem Publikum die Holzkisten. Grosses Erstaunen, unter anderem, beim Anblick der Kanone. Andere Objekte wie «Der Schuh des Abtes», «Bronzezeit», «Pilzkorb», oder «Wieviel Heimat ist genug», warten auf die Besucher. Endlich wird zudem das Geheimnis über die Entstehung des Smartphones gelüftet. Genaueres wird hier jedoch nicht erläutert, vor Ort kann sich der Interessierte ein besseres Bild davon machen.

Das Geheimnis dieser Kiste lüftet sich – zum Vorschein kommt eine Kanone. Bild: Christoph Heer

Die Vernissage wird mit Saxofonklängen begleitet, ein reichhaltiger Apéro verwöhnt die Gäste, aber erst nachdem Zauberer Shorty für Aufsehen gesorgt hat. Auf dem Hofplatz lässt er Zigaretten verschwinden, zeigt Seiltricks und verblüfft mit dem altehrwürdigen Drei-Becher-Trick.

Eine Besucherin aus Wil ist voll des Lobes. «Endlich wieder Ohm 41, endlich wieder Kunst vom Feinsten, gepaart mit einer grossen Portion Ironie», sagt sie. Übrigens, Ohm besteht schon seit 475'341 Jahren und im Jahr 2000, nach Tausenden Jahren im Untergrund, dann die Auferstehung der Künstlerkollektivs. Damals mit einer Verpackungsaktion auf dem Bahnhofplatz. Jetzt verblüfft die Ausstellung «Zentralbüro» im Hof bis Ende September. In dieser Zeit finden weitere Aktionen des Kollektivs statt.