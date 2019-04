Freier Fluss für das Wohlbefinden: Tai Chi auf der Wiese hinter dem Stadtweier in Wil

Am Tai Chi und Qi Gong-Tag, am Samstag, dem 27. April, werden weltweit in vielen Städten Schnupperlektionen angeboten, auch in Wil werden kostenlose Veranstaltungen stattfinden. Unter der Anleitung der langjährig erfahrenen Lehrenden Beatrice Gemperli-Link, Dagmar Mohn sowie Lukas Häne werden die Techniken von 10 Uhr bis 11.30 Uhr auf der Wiese hinter dem Stadtweier praktiziert. Bei ungünstiger Witterung werden die Probelektionen in der Klosterwegturnhalle angeboten. Zur Teilnahme sind keine Vorkenntnisse erforderlich. (az)