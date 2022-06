Frauenstreik Wilerinnen fordern eine Genderbeauftragte bei der Stadt, um Frauen zu unterstützen Vertreterinnen des Vereins Wiler Frauentag überreichten Stadtpräsident Hans Mäder am Dienstag Anliegen und Ideen zum Thema Gleichberechtigung. Diese sind aus der Bevölkerung eingereicht worden.

Frauen vom Verein Wiler Frauentag übergeben vor dem Rathaus Wil die Anliegen der Bevölkerung: Almut Aeppli, Mirta Sauer (Vereinsvizepräsidentin), Dora Luginbühl, Stadtpräsident Hans Mäder, Renata Ruggli (Vereinspräsidentin). Bild: Larissa Flammer

In der ganzen Schweiz gingen am Dienstag Frauen – und Männer – für die Gleichberechtigung auf die Strasse. Auch in Wil zog eine Gruppe durch die Obere Bahnhofstrasse, um sich am Abend dem Frauenstreik in St.Gallen anzuschliessen.

Vertreterinnen des Vereins Wiler Frauentag trafen sich aber schon am Vormittag. Sie hatten einen Termin bei Stadtpräsident Hans Mäder, um ihm gesammelte Anliegen und Wünsche aus der Bevölkerung zu übergeben.

Eine kleine Gruppe Frauen aus Wil machte sich gegen Abend gemeinsam auf den Weg zum Frauenstreik in St.Gallen. Bild: Larissa Flammer

Stadtrat will Anliegen besprechen

Im März, anlässlich des internationalen Tages der Frau, hatte der Verein Wiler Frauentag in der Tonhalle zu einer Veranstaltung zum Thema «Die unsichtbare Frau – Wie Frauen sichtbar werden» eingeladen. 70 Personen hatten daran teilgenommen. Und 30 von ihnen haben anschliessend schriftlich zu genderspezifischen Anliegen Stellung genommen.

Der Verein Wiler Frauentag hat diese Rückmeldungen systematisiert und ausgewertet: «Positiv überraschend ist, dass die meisten Wünsche und schriftlichen Äusserungen die lokale Ebene, die Stadt Wil, ansprechen», sagte Präsidentin Renata Ruggli am Dienstagvormittag vor dem Rathaus. Stadtpräsident Hans Mäder gesellte sich zu den Frauen auf die Strasse, nahm die Mappe mit den Statements entgegen und versprach:

«Ich nehme sie mit in den Stadtrat, wir werden das anschauen und ich gebe Ihnen sicher eine Rückmeldung.»

Almut Aeppli, Renata Ruggli, Dora Luginbühl, Stadtpräsident Hans Mäder, Mirta Sauer und Erwin Sulzer, der sich ebenfalls im Vorstand des Vereins Wiler Frauentag engagiert. Bild: Larissa Flammer

Kinderbetreuung und Care-Arbeit

Es habe zum Teil kleine Ideen dabei, die sich leicht umsetzen lassen, sagte Vereinspräsidentin Ruggli. «Die anderen können in die Planung der Stadtentwicklung aufgenommen werden.»

Ein Grossteil der Anliegen lässt sich drei Hauptthemen zuordnen. Die häufigsten Rückmeldungen betreffen mehr und bessere familienergänzende Betreuungsangebote. So werden bezahlbare Kita-Plätze für alle gefordert sowie qualitativ hochwertige und quantitativ ausreichende Tagesstrukturen für Schulkinder unter Einbezug einer sinnvollen Lösung für Kindergartenkinder. Gemäss Ruggli wurde auch mehrfach der klare Wunsch nach Tagesschulen geäussert.

Ein zweites Anliegen betrifft eine Genderbeauftragte, mit deren Hilfe die Stadt Frauen stärken und unterstützen soll, damit deren Leben im öffentlichen Raum einfacher wird. Dazu gehört unter anderem der Aspekt Sicherheit bei der Bahnhofgestaltung, die prioritäre Trottoir-Räumung bei Schneefall oder die Installation von mehr öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet.

Das dritte Thema ist die Care-Arbeit. Hier soll die Stadt eine Vorreiterrolle übernehmen und diese Art von Arbeit sichtbar machen. Als Idee wurde in den Stellungnahmen formuliert, eine Art Arbeitszeugnis oder Bestätigung für Care-Arbeit auszustellen, das dank öffentlichen Formulars auch Bewerbungen beigelegt werden könnte.