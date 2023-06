Frauenstreik «Seit 1991 hat sich frustrierend wenig, ja eigentlich nichts geändert»: In der Stadt Wil braucht es Schoggi, damit Frauenanliegen gehört werden Mehr erschwingliche Kitaplätze, Tagesschulen, eine Frauenbeauftragte und Lohngleichheit. Das sind am Frauenstreik die Forderungen von Renata Ruggli und Mirta Sauer vom Verein «Frauen Tag Wil». Daneben machten sie indirekt Wahlkampf.

Die «Schoggiseite» der Zettel, die Mirta Sauer in Wil verteilte. Auch das «Merci» ist auf violettem Grund geschrieben. Frauenstreik-Violett. Bild: Aylin Erol

«Sind Sie auch dafür, dass Unternehmen bestraft werden, wenn Frauen nicht gleich bezahlt werden wie Männer? Diese Politiker:innen auch: Brunner Thomas, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Rieser Franziska, Egger Kurt, Lohr Christian.» Das steht auf dem Zettel, den Mirta Sauer und Renata Ruggli extra für den 14. Juni gedruckt haben. Die Schrift ist violett. Es ist die Farbe des Feministischen Streiks, der am Mittwoch Demonstrierende in der ganzen Schweiz auf die Strasse zog. Auch in Wil. Zumindest ein bisschen.

Renata Ruggli ist Präsidentin und Mirta Sauer Vizepräsidentin des Vereins «Wiler Frauen Tag». Dieser organisiert jedes Jahr am Internationalen Tag der Frau Aktionen, um auf die Anliegen von Frauen auf nationaler und lokaler Ebene aufmerksam zu machen. Ihr Hauptaugenmerk liegt darum nicht auf dem Feministischen Streik. Dennoch haben sie die Wilerinnen und Wiler dazu aufgerufen, an den Demonstrationen in St.Gallen teilzunehmen.

Um 11 Uhr beginnen die ersten Aktionen. Am Mittwochmorgen steht Renata Ruggli in voller violetter Montur aber alleine am Bahnhof Wil. Das überrascht Ruggli nicht. Die Region Wil sei nun mal noch sehr traditionell eingestellt. Ausserdem hätten die meisten hiesigen Frauen, die gerne demonstrieren wollten, dafür einen Freitag beziehen müssen. «Aber das ist nicht der Sinn des Frauenstreiks.»

Renata Ruggli fuhr am Mittwochmorgen alleine von Wil an den Sternmarsch in St.Gallen. Bild: Aylin Erol

Schoggi verteilen als indirekter Wahlkampf

Auch Mirta Sauer kann erst am Abend zur Grossdemonstration nach St.Gallen fahren. Damit die Stadt Wil ebenfalls mit den Anliegen des feministischen Streiks in Kontakt kommt, verteilt sie ab 16.30 Uhr in der Innenstadt die erwähnten Zettel. Sie stecken in einem kleinen, durchsichtigen Plastikumschlag. Zusammen mit einem Merci-Schoggiriegel. «Die Schoggi ist Taktik», sagt Sauer. Ein Zettel würde nur weggeworfen, keines Blickes gewürdigt. Die Schoggi soll sicherstellen, dass ihre Botschaft ankommt.

«Achten Sie darauf, wen Sie nächsten Herbst ins Parlament wählen», steht darauf. Auf der Rückseite findet sich eine zweite Liste mit Namen. Diese Schrift ist schwarz. Aufgeführt sind elf Thurgauer und St.Galler Politikerinnen und Politiker. Darunter Esther Friedli, Susanne Vincenz-Stauffacher und Markus Ritter. Unter ihren Namen steht: «Diese Politiker:innen vertreten die Anliegen der Frauen nicht.»

Der Grund: Sie alle hatten im Mai im Nationalrat gegen eine Motion gestimmt, die vorsah, dass Arbeitgeber bestraft werden müssen, wenn sie gegen den verfassungsmässigen Grundsatz der Lohngleichheit verstossen. Die Mehrheit des Nationalrats stimmte allerdings dafür. Der Vorstoss geht nun in den Ständerat.

Auf der unrühmlichen Rückseite lesen sich einige Frauennamen. Bild: Aylin Erol

Kitaplätze steigere Attraktivität von Wil

Der Kampf um Lohngleichheit ist nur ein Grund, weshalb Renata Ruggli und Mirta Sauer am Mittwoch an den Demonstrationen teilnehmen. Ruggli war bereits beim allerersten Frauenstreik 1991 dabei. Sie sagt: «Seither hat sich frustrierend wenig, ja eigentlich nichts geändert.»

Dann zählen Ruggli und Sauer auf. Noch immer würden sogenannte Frauenberufe systematisch schlechter bezahlt. Noch immer leisteten Frauen den Grossteil an unbezahlter Haus- und Familienarbeit. Noch immer müssten Frauen mit ihren Renten am Existenzminimum leben. Und noch immer gäbe es in unserer Gesellschaft sexualisierte Gewalt, die in Femiziden gipfle.

Die beiden reden sich regelrecht in Rage. Und sagen auch: «Wir sind wütend!» Ideen für Lösungen haben sie viele. Diese teilen sie der Stadt Wil auch regelmässig in Schreiben mit. Sie fordern etwa mehr bezahlbare Kitaplätze und Tagesschulen. Das würde es Frauen erleichtern, berufstätig zu bleiben und für ihre Rente vorzusorgen. Vom Argument, der Kinderwunsch und die damit einhergehenden Kosten seien Privatsache, wollen sie nichts wissen. «Nach dieser Logik bräuchte es auch keine staatlichen Schulen. Unser ganzes System basiert auf einem Generationenvertrag», sagt Sauer.

Renata Ruggli (links) und Mirta Sauer (rechts) engagieren sich seit vielen Jahren im Verein «Frauen Tag Wil» für Frauenanliegen. Bild: Aylin Erol

Sie ist überzeugt, die Stadt Wil würde mit diesen Angeboten als Standort an Attraktivität gewinnen. Ruggli bringt das Beispiel der italienischen Gastarbeiterfamilien in den 1960er-Jahren. Sie zogen damals gerne nach Wil. Denn: Hier bot die katholische Freiwilligenorganisation Missione Cattolica Italiana gratis Kinderbetreuung an. Im Gegenzug profitierte die Region von ihrer Arbeitskraft.

Keine Frauenbeauftragte

Auch die Sicherheit im öffentlichen Raum bemängeln Ruggli und Sauer. Etwa beim Stadtweier. «Bei Nacht gehen die Laternen erst an, wenn man unter ihnen durchgeht. Man läuft sozusagen in die Dunkelheit hinein», sagt Ruggli. Immerhin beim Umbauprojekt des Wiler Bahnhofs sei ihr Verein miteinbezogen worden. Dieser soll künftig so umgebaut werden, dass sich Frauen darin wohl fühlen können. Auch nachts.

Es sind viele Forderungen, die Ruggli und Sauer vorbringen. Sie sagen selbst, ihnen fallen immer wieder neue ein, die sie dann einreichen. Das klingt anstrengend. Und ist es auch. Damit die Anliegen von Frauen in Wil Gehör finden, hat ihr Verein deshalb vergangenes Jahr von der Stadt eine Frauenbeauftragte gefordert. Die Behörden antworteten, dass es eine solche Stelle in Wil nicht brauche. Darum demonstrierten Renata Ruggli und Mirta Sauer am Mittwoch. In St.Gallen. Und in Wil. Wenigstens ein bisschen.