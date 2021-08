Die Frau im Fokus

Ausstellungseröffnung ist am Sonntag, 22. August, 14 Uhr. Am 29. August, 11 Uhr, stehen dann Betrachtungen mit Margrit Ermatinger auf dem Programm und am 5. September, 15.30 Uhr, stellt Helga S. Giger ihr Buch «Zufluchten» vor. Der 12. September gehört ausschliesslich dem Film «Die Göttliche Ordnung» und am 19. September findet eine Gesprächsrunde mit bekannten Frauen statt. Am 3. Oktober spricht Rosmarie Schoch über «Mein Leben für Sport und Gesundheit». «Frauen im Wandel der Zeit» lautet der Titel des Podiumsanlasses vom 24. Oktober und «Frau und Familie, Gesellschaft im Wandel», der Titel des abschliessenden Referats von Susanne Vincenz-Stauffacher. (ahi)