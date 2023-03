Frauenprobleme An Toggenburger und Wiler Schulen werden selten gratis Periodenprodukte zur Verfügung gestellt – andernorts ist es verbreitet Immer mehr Institutionen diskutieren, ob die kostenlose Abgabe von Menstruationsartikeln in Damentoiletten sinnvoll sind. In der Region Wil-Toggenburg machen es drei Oberstufenschulen vor.

Vor allem in jungen Jahren sind die Perioden von Mädchen sehr unregelmässig. Da kann die «Erdbeerwoche » schnell unerwartet eintreffen. Bild:



Lucy Lambriex / Getty Images

Tampons und Binden gehören zum Leben fast jeder Frau. Immer öfter trifft man sie auch in öffentlichen Toiletten an. Auch in der Region Wil und Toggenburg bieten drei Oberstufen Hygieneartikel für die Regelblutung an. Einige Schulen beraten noch, bei den anderen steht es nicht zur Diskussion. So oder so ist das Angebot von kostenlosen Menstruationsartikeln ein Thema reger Debatte: «Braucht es das?»

Selbstbedienung in den Damen-WCs

Das Schüler- und Schülerinnenparlament der Oberstufe Sonnenhof in Wil findet: Ja. Von ihnen kam der Vorstoss, eine Selbstbedienung für Menstruationsartikel in den Mädchentoiletten anzubringen. Die Schulleitung hat diesen Vorstoss gutgeheissen, das Projekt wird in wenigen Wochen umgesetzt. «Wenn es gut funktioniert, wird dieses Angebot bleiben», sagt Schulleiter Cäsar Camenzind.

Die Kosten übernimmt die Schule. «Es ist nicht so gedacht, dass die Schülerinnen keine eigenen Produkte mehr kaufen sollen. Es ist ein Angebot für den Notfall», so Camenzind. Bevor dieses Projekt beschlossen wurde, konnten die Schülerinnen Periodenprodukte direkt von den Lehrpersonen beziehen. Klassensprecherin Jehona Osmani sagt: «Einige Schülerinnen kamen zu mir und erwähnten, dass es ihnen unangenehm ist, am Lehrerzimmer zu klopfen und zu fragen.»

Die Oberstufe Sonnenhof ist eine von drei Oberstufenschulen in Wil. Bild: Nicola Ryser

Camenzind ergänzt: «Nicht immer ist im Lehrerzimmer eine Lehrerin vor Ort. Den Schülerinnen ist es dann oft peinlich, nach einer Binde oder einem Tampon zu fragen.» Es sei für die Schülerinnen angenehmer, wenn sie die Artikel direkt auf der Toilette beziehen können.

Nur eine Schule pro Region

Ein alter Hase bei diesem Thema ist die Oberstufe Bütschwil-Ganterschwil-Lütisburg. Bei ihnen liegen seit zwei Jahren in zwei Damentoiletten Notvorräte mit Periodenartikeln auf. Wie die Schule mitteilt, komme das Angebot bei den Schülerinnen gut an und wird rege genutzt. Wie in Wil kam die Idee aus der Schülerschaft und die Kosten werden von der Schule übernommen. Auch die Oberstufe Mosnang hat dieses Angebot seit drei Monaten.

Die erwähnten Schulen sind drei der Ersten in der Region Wil und Toggenburg, welche ihren Schülerinnen gratis Menstruationsartikel zur Verfügung stellen. Die Hälfte der angefragten Oberstufen, Kantonsschulen und Berufsschulen gaben allerdings an, Notvorräte bei den Lehrpersonen deponiert zu haben. Die Oberstufe Necker und Kantonsschule Wattwil merken an, dass dieses Angebot nur selten in Anspruch genommen wird.

Langsamer Fortschritt in der Schweiz

Solche Angebote finden sich generell in der Schweiz erst vereinzelt. Ganz im Gegensatz zum Ausland. Schottland beispielsweise bietet seit 2022, gesetzlich verordnet, in allen öffentlichen Toiletten kostenlose Periodenprodukte an. Universitäten in Grossstädten wie Paris oder New York bieten schon seit Jahren gratis Hygieneprodukte an.

Trotzdem geht es vorwärts: In Genf, Jura, Waadt und Baselstadt gibt es Notfallböxli mit Binden und Tampons, in Zürich und Luzern wurden Pilotprojekte gestartet. Die Ostschweiz ist etwas zögerlicher: Ein Vorstoss zu gratis Menstruationsartikel in den öffentlichen Gebäuden der Stadt St.Gallen wurde 2020 abgelehnt.