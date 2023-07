Frauenfussball «Im Achtelfinale ist Schluss»: Das traut FC-Wil-Torhüterin Marina Sprecher der Schweizer Nati an der Weltmeisterschaft zu Am Donnerstag geht die Frauen-Fussballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland los. Das Schweizer Nationalteam startet am Freitag um 7 Uhr morgens gegen die Philippinen ins Turnier. Die Torhüterin des FC Wil aus der NLB über die Entwicklung im Frauenfussball und wie weit es die Nati schaffen wird.

Seit der Übernahme von Trainerin Inka Grings strauchelte die Schweizer Frauen-Nati in jedem Spiel. Auch beim 0:0 gegen Marokko. Bild: Andy Mueller/Freshfocus

Der Frauenfussball gewinnt Jahr für Jahr an Popularität. Geht man heutzutage an einem warmen Sommernachmittag in die Badi, sieht man nicht nur Kinder mit Emobolo- oder Shaqiri-Trikot, sondern auch Bachmann- und Lehmann-Shirts.

Die Shootingstars der Schweizer Frauen-Nati Ramona Bachmann und Alisha Lehmann möchten nun mit dem Nationalteam an der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland Historisches schaffen.

Ein Selbstläufer wird die Gruppe A mit den Gegnern Neuseeland, Norwegen, und den Philippinen aber nicht. Vor allem weil die Statistik unter Trainerin Inka Grings, die das Team Anfang dieses Jahr übernommen hat, zu wünschen übrig lässt. Null Siege in sechs Spielen versprühen nicht gerade eine Euphorie im eigenen Land.

Die Entwicklung geht fast zu schnell

Auch Teile des Frauenteams des FC Wil sieht das so. Darunter die Torhüterin des FC Wil und langjährige Physio der FCZ-Frauen und der U17-Nationalmannschaft Marina Sprecher. Sie meint zur Entwicklung im Frauenfussball: «Die mediale Präsenz des Frauenfussballs ist in den letzten Jahren viel besser geworden. Spiele werden regelmässig übertragen und es gibt Dokus über einzelne Mannschaften. So können junge Mädchen ihre Vorbilder besser verfolgen und es entsteht eine Bindung zwischen den Fans und den Spielerinnen.»

Marina Sprecher, Torhüterin FC Wil. Bild: Lukas Tannò

Auch die Schweizer Frauen-Nati sei professioneller geworden und habe einen grossen Schritt nach vorne gemacht, so Sprecher. Die gelernte Sportphysio sagt: «Trotzdem arbeiten immer noch viele Spielerinnen teilweise 80 oder 100 Prozent. Wenn es nun, wie bei den Männern, immer mehr und mehr Spiele pro Saison gibt, kann das für Frauen, die nebenbei noch arbeiten, gesundheitlich ein grosses Risiko mit sich bringen. Die Entwicklung geht also teilweise fast zu schnell.»

Im Amateurbereich merke man noch nicht so viel von einer Entwicklung. Es reiche nicht nur, wenn die Nati-Spielerinnen mehr Geld verdienen, sondern es müsse auch mehr Geld in den Amateurbereich fliessen, meint Sprecher.

Kein Exploit an der WM für die Schweiz

Zum anstehenden Turnier sagt die 32-Jährige: «Ich hoffe, dass die Schweizerinnen am Freitag mit einem Sieg gegen die Philippinen starten und dieser sie etwas befreit.» Noch wartet die Nati unter Trainerin Inka Grings auf den ersten Sieg. «Die Resultate der Testspiele haben auch gezeigt, dass die Schweiz offensiv Mühe hat, Chancen zu kreieren. Wenn sie dieses Problem in den Griff bekommt, dann denke ich, dass sie als Gruppenzweite weiterkommen werden», so Sprecher.

Mehr traut sie Bachmann, Lehmann und Co. aber nicht zu: «Kommt man ins Achtelfinale würde der Gegner Japan oder Spanien heissen. Ich glaube in beiden Fällen wäre für die Schweiz das Turnier zu Ende.» Es wäre also nach 2015 das zweite Mal, das die Schweizerinnen die Gruppenphase an der WM überstehen. Den ersten Viertelfinaleinzug der Geschichte wird aber laut Sprecher nicht gefeiert werden können. Trotzdem sagt sie: «Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich falsch liegen würde.»