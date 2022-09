Frauenfussball Eine gerechte Punkteteilung: Der FC Wil Frauen spielt auswärts beim Favoriten Oerlikon/Polizei 1:1-Unentschieden Dank dem 1:1 gegen den FC Oerlikon/Polizei stehen nun vier Punkte aus drei Spielen auf dem Konto der Frauen des FC Wil. Das kann sich für einen Aufsteiger in der Nationalliga B durchaus sehen lassen. Am kommenden Samstag empfängt Wil den FC Schlieren im Stadion Bergholz.

Gaja Di Gaetano (rechts) traf gegen Oerlikon/Polizei mit dem ersten Angriff zum 1:0 für die Wilerinnen. Bild: Lukas Tannò

Vor dem Auswärtsspiel gegen Oerlikon/Polizei sagte Wil-Trainer Florian Holenstein, dass ein Punkt gegen den Favoriten sicher möglich sei. Er sollte Recht behalten, denn am Samstagabend spielte der FC Wil Frauen in Oerlikon 1:1-Unentschieden. Ein gerechtes Resultat, wie Holenstein findet: «Oerlikon hatte zwar mehr vom Spiel, die Anzahl der Chancen waren aber über das gesamte Spiel ausgeglichen. Deshalb geht das 1:1 in Ordnung.»

Die Wilerinnen starteten furios in die Partie. Bereits mit dem ersten Angriff konnten die Gäste den ersten Treffer erzielen. Gaja Di Gaetano konnte in der ersten Minute den Aufsteiger in Führung bringen. Die Aussenverteidigerin erzielte bereits beim ersten NLB-Sieg der Wilerinnen gegen Solothurn den Siegtreffer.

«Nach dem Führungstor beruhigte sich das Spiel ein wenig. Oerlikon kam besser in die Partie und war wahrscheinlich die spielbestimmendere Mannschaft. In der ersten Halbzeit konnten Oerlikon aber unsere Fehler in der Defensive noch nicht ausnutzen», so Holenstein.

Wilerinnen bekommen Penalty nicht zugesprochen

In der 67. Minute konnte das Heimteam dann aber einen unnötigen Fehler des FC Wil Frauen ausnutzen und zum 1:1 ausgleichen. Gina De Martin konnte sich in die Torschützenliste eintragen lassen. Der Siegtreffer wollte aber keinem Team mehr gelingen. Kurz vor Schluss dann aber noch eine umstrittene Szene im Strafraum von Oerlikon/Polizei. Laut Holenstein hätte es Elfmeter für die Wilerinnen geben sollen: «Aber auch so können wir mit unserer Leistung und dem Resultat zufrieden sein.» Allgemein ist der Wiler Trainer glücklich über den Saisonstart seines Teams:

«Mit vier Punkten aus drei Spielen bin ich zufrieden. Vor allem haben wir unsere Punkte gegen Gegnerinnen geholt, welche letzte Saison in der oberen Tabellenhälfte der NLB standen.»

Nun empfängt der FC Wil Frauen am nächsten Samstag um 19 Uhr den FC Schlieren im Stadion Bergholz. «Dann werden wir unsere Chancen hoffentlich wieder besser nutzen und mit den eigenen Fans im Rücken versuchen den nächsten Saisonsieg zu holen», so Holenstein.