Den Aufstieg auf dem Sofa feiern: So könnten die Frauen des FC Wil in die Nationalliga B aufsteigen

Die 1.-Liga-Frauen des FC Wil sind momentan punktgleich mit Leader Erlinsbach Zweiter und das nur, weil sie ein Spiel mehr auf dem Konto haben. Wenn Erlinsbach sein letztes Saisonspiel am Samstag gegen Staad verliert, würde Wil auf die Leaderposition rutschen und könnte so in die Nati B aufsteigen.