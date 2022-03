Frauen feiern Die Frauengemeinschaft Lenggenwil feiert 70 Jahre – ein Jahr zu spät, aber umso zauberhafter Zu einem «zauberhaften Frühstück» wird geladen. Die Frauengemeinschaft Lenggenwil möchte damit den 70. Geburtstag – halt ein Jahr später – feiern. Das Interesse am Vereinsleben scheint nach wie vor gross zu sein.

Etwas mehr als ein Drittel der 140 Mitglieder der Frauengemeinschaft Lenggenwil lassen es sich am «Jubiläumsanlass» gut gehen. Bild: Zita Meienhofer

«Ich geniesse diesen Anlass sehr.» Das sagte Alexandra Dilitz, Präsidentin der Frauengemeinschaft Lenggenwil (FGL). Nach zwei Jahren fand die erste Veranstaltung ohne Einschränkungen statt. Ja, es sei schön, dass sich die Frauen aus dem Dorf wieder sehen, sagte eine weitere Anwesende. Fast zwei Jahre hätte sie viele nicht mehr oder nur mit Abstand treffen können. Alexandra Dilitz sagt:

Alexandra Dilitz, Präsidentin der Frauengemeinschaft Lenggenwil. Bild: PD

«Wir alle haben gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir Frauen uns treffen und beisammen sein können.»

Das «zauberhafte Frühstück», so war der Anlass betitelt, und zugleich war auch eine verspätete Feier zum 70. Geburtstag des Vereins. Alexandra Dilitz freute sich, dass mehr als ein Drittel der Vereinsmitglieder an diesem verspäteten Jubiläumsanlass anwesend waren. Sie freute sich auch, dass die Resonanz für die nicht vor Ort abgehaltene Hauptversammlung gross war. Sie sagte: «100 der 140 Mitglieder haben das Couvert retourniert. Das zeugt doch von Interesse am Verein.»

Die Stimmung am Samstagmorgen war gut, die Frauen freuten sich wirklich über ein Wiedersehen, unterhielten sich angeregt. Dass dafür genügend Zeit zur Verfügung stand, dafür hatten die sieben Vorstandsfrauen gesorgt. Es gab nur einen Programmpunkt an diesem Morgen: Zauberer Kuli. Er wusste sehr gut, wie Frauen bezaubert werden können. Seine Tricks verblüfften, seine Geschichten um die Tricks amüsierten.

Frauengemeinschaften als wichtiger Bestandteil eines Dorflebens

Ein Dorf ohne Frauengemeinschaft, das können sich die acht Damen an einem Tisch nicht vorstellen. Sie sind alle über 80-jährig, die Teilnahme an solchen Anlässen ist keine Frage. Wenn es gesundheitlich gehe, seien sie dabei. «Früher war die Frauengemeinschaft der einzige Verein im Dorf», sagte eine dieser älteren Damen. Eine weitere ergänzte:

«Wenn die Frauengemeinschaft einen Anlass hatte, war ich dabei, denn es war die einzige Gelegenheit, um aus dem Haus zu kommen.»

Sie erinnerten sich an die Zeit, als die Musikgesellschaft am Fasnachtsmittwoch keine Probe durchführen konnte, weil dann die Hauptversammlung der Frauengemeinschaft war und die Männer für einmal zu Hause sein mussten. Gelächter.

Nachdenkend, amüsiert, aufmerksam, fröhlich – die Mitglieder der Frauengemeinschaft Lenggenwil geniessen die Anlässe. Bild: Zita Meienhofer

Am Tisch der unter 30-Jährigen wurden andere Gründe genannt. Eines der jüngsten Mitglieder ist überzeugt, dass eine Frauengemeinschaft auch heutzutage eine Berechtigung hat. Sie sagte: «Ich lebe nicht mehr im Dorf, der Verein ist noch eine der wenigen Möglichkeiten, wo ich die Kolleginnen von früher wieder sehe.» Einen anderen Grund nannte eine junge Frau, die wegen ihres Partners nach Lenggenwil gezogen ist: die Gelegenheit, andere Frauen schnell und unkompliziert kennen zu lernen.

Der gute Zusammenhalt der Frauen ist der Nährboden des Vereins

Unter den Teilnehmenden waren auch Ursula Dilitz und Grit Meienhofer. Beide standen während Jahren dem Verein vor. Sie sagten: «Wir kamen als sehr junge Frauen durch die Heirat nach Lenggenwil. Mit der Frauengemeinschaft fanden wir den Zugang zur Dorfbevölkerung.» Sie hätten irgendwo dabei sein wollen, in der Frauengemeinschaft sei dies möglich gewesen.

Die Frage, ob die Frauengemeinschaft eine Zukunft habe, bejahten die beiden ehemaligen Vorstandsfrauen sofort. Sie nannten das Jahresprogramm, das vielfältig sei und für jede Frau etwas beinhalte. Zudem sind sie überzeugt, dass der gute Zusammenhalt der Frauen aller Generationen ein fruchtbarer Nährboden für das Vereinsleben sei.