Sternsinger-Franken für Flawiler Hilfsprojekt sind in Indien angekommen 10500 Franken haben die Flawiler Sternsinger dieses Jahr für das Hilfswerk DIR gesammelt: Im Februar reisten die Flawilerinnen Doris Hoby und Susi Grünenfelder nach Indien - wie immer auf eigene Kosten.

Die Handschrift Le Corbusiers ist unverkennbar geblieben. Chandigarh, nach der Teilung von Indien und Pakistan (1947) in den 50er-Jahren als neue Hauptstadt der Provinz Punjab auf dem Reissbrett entworfen, gilt nach wie vor als indische Vorzeigestadt. Auch wenn das Klima, der mangelnde Unterhalt, die städtebauliche Entwicklung und nicht zuletzt die Kultur der Bevölkerung den Lack der «City Beautiful» sichtbar hat splittern lassen. Geplant für 500 000 Einwohner, ist die 200 Kilometer nördlich von Dehli gelegene Planstadt heute von über einer Million Menschen besiedelt. Und, was Le Corbusier tunlichst vermeiden wollte, ist gleichwohl eingetroffen: In den Vorstadtquartieren sind Slums entstanden. Einer davon ist die Janta Colony.

Erst die Degersheimer, dann die Flawiler Sänger

In deren Mitte befindet sich das Zentrum des DIR Projektes, für welches 2019 die Degersheimer und dieses Jahr die Flawiler Sternsinger spendensammelnd um die Häuser gezogen sind. Die Infrastruktur ist einfach, aber zweckmässig: Schulungsräume, ein ärztliches Untersuchungszimmer, ein Nähatelier, eine Küche, die Schule und ein Büro. «Mehr braucht es nicht, um die Idee des Gründers von DIR, Frederik Shaw, Tag für Tag umzusetzen und zu entwickeln», sagt Doris Hoby und weiter zu erklärt das Projekt in einem einzigen Satz:

«Es geht darum, die Lebenssituation der Slumbewohner durch ganzheitliches Handeln nachhaltig zu verbessern – um direkte Hilfe zur Selbsthilfe.»

Doris Hoby wohnt in Flawil. Soziales Engagement hat fast ihr ganzes bisheriges Leben begleitet. So war sie am Aufbau der Kindertagesstätte Karussell beteiligt, leitete während dreier Jahre den B-Treff am Bahnhof und ist heute noch im Vorstand des Verein Chupferhammer engagiert. Ihre Beziehung zu Indien wurzelt in der tiefen Vergangenheit: «In jungen Jahren waren wir im Rahmen der Schweizer Entwicklungshilfe einige Jahre dort.» Das Verständnis für das Land und viele Freundschaften sind geblieben. Darüber hinaus aber auch die Erkenntnis, dass oft viel Geld und Energie in Hilfsprojekte investiert werden, die nur einen geringen Nutzen bringen.

Letzteres bildete unter anderem den Grund und die Motivation dafür, dass sich Doris Hoby gemeinsam mit der Flawilerin Susi Grünenfelder entschloss, sich für das DIR-Projekt zu engagieren. Das war im Jahr 2011, beim ersten Besuch in den Slums um Chandigarh. «Wir waren von der Effizienz des Projekts hingerissen und entschlossen, dieses mit jährlichen Sammelaktionen, mit einem Stand am Jahrmarkt und mit Anfragen bei Serviceclubs zu unterstützen», sagt Doris Hoby.

Frauen beraten Frauen

Wenn sie über «ihr» Hilfsprojekt spricht, gerät sie ins rasch ins Schwärmen: «Das System ist so einfach und doch derart erfolgreich.» Etwa 15 Inderinnen, die lesen und schreiben können, würden im Zentrum von DIR täglich in Gesundheitsprävention, Ernährung, Familienplanung, Hygiene und Erziehung ausgebildet, erklärt sie. Mit ihrem Fachwissen besuchten sie dann die Familien mit Kleinkindern in ihren Wohnquartieren, berieten und kontrollierten sie auch. «Die Akzeptanz der Frauen ist gross», weiss Doris Hoby.

Für ihre Beratungstätigkeit erhalten die Inderinnen einen Monatslohn, der den Grundbedarf ihrer Familien deckt. Aber nicht nur das: «Es gelingt so, den ärmsten Frauen und deren Kindern mehr Selbstwert und die Optionen für ein menschenwürdigeres Leben zu vermitteln.» Das DIR-Hilfsprojekt betreibt inzwischen auch eine interne Schule für drei- bis fünfjährige Kinder. Der Unterricht dient der Vorbereitung auf eine spätere Beschulung ausserhalb der Slums. Zudem gibt es Nähateliers, Kochdemonstrationen, Impfprogramme, Freizeitbeschäftigung für Jugendliche und das NIPP Programm. In diesem werden Kleinkinder regelmässig auf ihre Ernährungszustand kontrolliert.

Jahresbudget von 70000 Franken

Rund die Hälfte des Budgets stammt aus Flawil. Rund 70000 Spendenfranken werden jährlich benötigt. Wobei das Geld mehrheitlich für die Löhne der Frauen aufgewendet werden. Um die fünfzig Prozent steuert mittlerweile der 2014 gegründete Flawiler Verein bei. Weitere Mittel stammen aus Amerika, der Heimat des Projektsgründers. Obwohl sich Frederik Shaw selber kaum mehr einbringt. Bereits über 90 Jahre alt, hat er die Leitung des Indienprojekts einer lokale Ärztin anvertraut. «Ein Glücksfall», wie Doris Hoby sagt. Ihr Einsatz sei beispiellos. Schwierig sei es allerdings weiterhin, in Indien selbst Hilfsgelder zu generieren. Obwohl es durchaus wohlhabende Bürger gebe.

Im Februar sind die Doris Hoby und Susi Grünenfelder letztmals nach Indien geflogen. Um die Sternsingerbatzen zu übergeben, aber auch um Einblick zu nehmen in die Entwicklung des Projekts, den Puls der Menschen zu spüren und aus dem sichtbaren Nutzen ihres Engagements neue Energie zu ziehen.