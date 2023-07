AMERICAN FOOTBALL «Im kleinen Dörfchen Wil»: Den Helvetic Guards gelingt ein Coup gegen Titelanwärter Stuttgart Was für eine Überraschung: In der European League of Football realisieren die Guards in Wil der zweite Heimsieg in Folge. Nach dem 31:13-Erfolg gegen das zuvor makellose Stuttgart spricht der Deutsche TV-Reporter vom «Wunder von Wil».

Die Helvetic Guards mit ihrem neuen Quaterback Skylar Nobel stürmen zum zweiten Heimsieg hintereinander in der Lidl-Arena. Bild: Martin Meienberger, Freshfocus

Seit diesem Sommer ist die Wiler Lidl-Arena nicht mehr «nur» ein Fussballstadion, sondern es wird auch regelmässig American Football gespielt. Die Helvetic Guards, ein Schweizer Team, tragen ihre Heimspiele der European League of Football im Bergholz aus.

In den ersten fünf Partien hatten die Guards bei ihrer ersten Teilnahme an dieser Liga Lehrgeld zu bezahlen und sie bezogen lauter Niederlagen. Doch das hat sich nun geändert. Am Sonntagabend gab es in der neuerlich mit 2000 Fans besetzten Lidl-Arena den zweiten Heimsieg binnen Wochenfrist. Nachdem es am Sonntag davor gegen Barcelona zu einem 22:19-Erfolg in der Overtime gereicht hatte, schien die Aufgabe dieses Mal noch anspruchsvoller. Denn der Gegner, Stuttgart Surge, reiste mit einer makelloser Bilanz und lauter Siegen im Gepäck an. Doch es kam anders als erwartet.

Erstes TV-Live-Spiel der Geschichte

Die Guards holten das Maximum aus ihren Möglichkeiten raus. Und das ausgerechnet im ersten TV-Live-Spiel ihrer Geschichte. Sie lagen nie in Rückstand und führten bereits bei Spielhälfte mit 15:13. Als sie durch ihren neuen Quarterback Skylar Noble den Touchdown zum 30:13 machten, kriegte sich der deutsche TV-Reporter nicht mehr ein: «Was passiert denn hier im kleinen Dörfern Wil in der Schweiz? Es ist unglaublich.» Mit Spielende, als der 31:13-Sieg fix war, fügte er bei: «Es ist das Wunder von Wil.»

Schon nächsten Sonntag findet ein weiteres Spiel der Helvetic Guards in der Lidl-Arena statt. Dann treffen sie um 13 Uhr auf Mailand. Im Hinspiel hatte es in Italien eine 0:32-Niederlage abgesetzt.