Förderverein des EC Wil geht in die 23. Saison Der Förderverein Club22 ist das Rückgrat des EC Wil. Die über 30 Mitglieder leisten nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern fiebern bei jedem Spiel mit den «Eisbären». Herrmann Rüegg

Clubb22-Obmann Rodolfo Vettiger mit Peter Wittwer, Präsident ad interim des EC Wil (Bild: PD)

Für Rodolfo Vettiger war es der Start in seine 23. Saison als Wortführer und Obmann des Fördervereins. Der Mitbegründer sagt: «Leider hatten wir in der vergangenen Saison zwei Austritte und einen Todesfall. Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen, welche den EC Wil unterstützen und gesellige Stunden im Kreis der im Moment 32 Mitglieder verbringen möchten.» Mit einem Check über 20000 Franken gaben die 22ern der ersten Mannschaft einen finanziellen Schub zum Start in die neue Saison.

Jeder bezahlt 2000 Franken

Auch in der neuen, der 23. Saison, kann und will der Club22 nur so viel Geld ausgeben, wie er auch zur Verfügung hat. Die Einnahmen der Mitglieder, welche je 2000 Franken pro Jahr beisteuern, gehen zu einem wesentlichen Teil an die 1.-Liga-Herrenmannschaft. Weiter darf der Nachwuchs, das Frauen NLB-Team und das OK der Nachwuchsturniere, mit einem Zustupf rechnen. «Je nach Erfolgen der ersten Mannschaft sind wir auch bereit, diese mit weiteren Zückerchen zu versüssen», sagt Rodolfo Vettiger.

Das Budget wurde nach einigen geklärten Fragen von den Mitgliedern einstimmig gutgeheissen. Mehrere Mitglieder des Fördervereins engagieren sich zusätzlich im Sponsoring-Bereich des EC Wil, um den Verein zu stärken und auch sportlich voranzubringen. «Ein wichtiges Engagement für den EC Wil mit einem bescheidenen Budget, einer jungen Mannschaft und den Ambitionen, sich sicher für die Playoffs zu qualifizieren», sagt Vettiger. Die neue 1.-Liga-Saison der Herren startet am nächsten Sonntag, 23. September, um 15.30 Uhr, mit dem Auswärtsspiel gegen den HC Prättigau-Herrschaft in der Eishalle Grüsch. Das erste Heimspiel bestreiten die Wiler «Eisbären» dann am Sonntag, 30. September, 16 Uhr, in der Eishalle Bergholz gegen die Argovia Stars.

Trainer und Sportchef sind optimistisch

Andreas Ritsch, der Trainer der ersten Mannschaft, hat mit Sportchef Daniel Zeber eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt, welche sich bestätigen muss. Das Kader scheint mindestens so stark wie im Vorjahr zu sein. Sportchef Daniel Zeber sagt vor dem Saisonstart: «Das Ziel ist es, die Leistungen der vergangenen Saison zu bestätigen. Wir sind überzeugt, dass der EC Wil wieder für viel Freude sorgen wird.» Head-Coach Andi Ritsch ergänzt: «Die Mannschaft wurde auf einzelnen Positionen noch verstärkt. Wir suchten charakterlich starke Akteure, die gut ins bestehende Team passen und uns bei der sportlichen Entwicklung weiterbringen.»