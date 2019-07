Sebastian Koller will mit Fragestunde die Flut von Vorstössen im Wiler Parlament eindämmen Stadtparlamentarier Sebastian Koller von den Grünen Prowil fordert die Einführung einer Fragestunde mit dem Stadtrat. Grund ist die Vielzahl an Vorstössen. Gianni Amstutz

Die Vorstösse der Parlamentarier füllen mittlerweile ganze Ordner. Zu viel, findet Sebastian Koller.Bild: Gianni Amstutz

Parlamentspräsident Marc Flückiger hat es nicht leicht. Angetreten mit dem Ziel, speditiv durch die Sitzungen zu leiten, schiebt er inzwischen eine Flut von Vorstössen vor sich her. Die Zeit reicht schlicht nicht, um alle Traktanden zu behandeln.

Zuletzt waren an der Parlamentssitzung ganze 12 Geschäfte traktandiert, gereicht hat es nur für die Hälfte. So mussten mehrere Geschäfte auf die nächste Sitzung verschoben werden. Alles andere als ein Einzelfall in diesem Jahr. Bestes Beispiel dafür ist eine Motion von Benjamin Büsser zum Parkierungsreglement, die erst im dritten Anlauf tatsächlich behandelt wurde.

Mit jedem Geschäft, das verschoben wird, häufen sich die Traktanden an der nächsten Sitzung. Mit dem Ergebnis, dass die Zeit wieder nicht für alle Geschäfte reicht. Ein Teufelskreis.

Politiker zielen auf Präsenz in der Öffentlichkeit ab

Doch was ist der Grund für die Zunahme an Vorstössen? Beweisen lässt sich das zwar nicht, aber die Wahlen im Herbst 2020 dürften einen Einfluss haben. Mit Vorstössen wollen sich die Parteien positionieren und ihre Wählerschaft mobilisieren.

Denn die Aussenwahrnehmung von Interpellationen und Co. ist nicht zu unterschätzen. Der Bevölkerung wollen die Parteien damit signalisieren, dass sie sich für bestimmte Belange des öffentlichen Lebens einsetzen. Davon versprechen sich die Politiker Pluspunkte, die sich dann in einem Jahr idealerweise in Wählerstimmen und -prozente ummünzen lassen. Die Arbeit in den Kommissionen, in denen eigentlich mehr bewegt werden kann, ist dagegen von aussen oft weniger wahrnehmbar.

Stadtparlamentarier Sebastian Koller

Stadtparlamentarier Sebastian Koller (Grüne Prowil) will das Problem erkannt haben und die Flut von Vorstössen eindämmen. «Der Blick auf die Pendenzenliste des Parlaments zeigt, dass zurzeit viele Interpellationen eingereicht werden», sagt er. Viele der gestellten Fragen würden sich aber zweifelsohne auch durch eine informelle Anfrage an das zuständige Stadtratsmitglied oder an die Verwaltung klären lassen.

Koller hat aber ein gewisses Verständnis dafür, dass viele Politiker trotzdem zur medien- und öffentlichkeitswirksameren Interpellation greifen. Das sei absolut legitim. Doch es bringe mehrere Nachteile mit sich. Parlamentarische Vorstösse verursachen bei der Exekutive einen zusätzlichen Arbeitsaufwand – und damit auch Kosten, gibt er zu Bedenken.

Doch nicht nur die finanziellen Auswirkungen bemängelt der Grüne an der Vorstosswütigkeit des Parlaments. «Zwischen dem Einreichen des Vorstosses, der Beantwortung und einer allfälligen Behandlung im Parlament vergehen teils viele Monate, in denen das aufgegriffene Thema oftmals an Aktualität verliert.» Auch für die Parlamentarier selbst ist das Einreichen von zu vielen Vorstössen ein Ärgernis.

Koller hat einen Vorschlag, wie das Problem zu lösen wäre. Um diesen zu realisieren, musste er – ironischerweise – einen Vorstoss einreichen. In seiner Motion fordert er die Einführung einer Fragestunde für Parlamentarier.

Nach Ansicht von Koller sollte die Fragestunde mindestens an jeder zweiten Parlamentssitzung stattfinden, damit Fragen dann beantwortet werden können, wenn sie aktuell sind. Auch Medienschaffende sowie das Publikum könnten während der Fragestunden zugegen sein, damit sie doch öffentlichkeitswirksam bleiben.

Unnötige Vorstösse vermeiden

Die genau Ausgestaltung will Koller – sofern seine Motion denn eine Mehrheit findet – dem Parlamentspräsidium überlassen. Die parlamentarische Fragestunde soll nicht an irgendeinem Detail scheitern.

Das neue Instrument soll die bisherigen Vorstösse nicht komplett ersetzen, sondern eine «sinnvolle Ergänzung» dazu darstellen.

«Mit der Fragestunde liesse sich schneller auf aktuelle Ereignisse reagieren»

Mit dem positiven Effekt, «unnötige Vorstösse zu vermeiden».