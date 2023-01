Flüchtlinge Im Spital Flawil läuft der Countdown: Bis Montag sind alle Asylsuchenden ausquartiert Ende Januar läuft die Zwischennutzung der ehemaligen Spitalbauten als Flüchtlingsunterkunft aus. Bis zum 23. Januar werden nun die Bewohnerinnen und Bewohner in grösseren Gruppen von Flawil weg in andere Zentren der Ostschweiz verlegt.

Ende dieses Monats gehen im Spital Flawil endgültig die Lichter aus. Die Gebäude werden nächsten Monat abgebrochen. Bild: Michel Canonica, 23. Dezember 2020

Ab Ende Mai 2022 diente das ehemalige Spital Flawil dem Staatssekretariat für Migration (SEM) als Unterkunft für Schutzsuchende aus der Ukraine. Seit Mitte September waren und sind hier, zur Entlastung der Bundeszentren, auch weitere Gruppen von Asylsuchenden untergebracht: prioritär, aber nicht ausschliesslich Flüchtlinge aus dem Resettlement-Programm des Bundes.

Nach Verlängerung der ursprünglich mit der Gemeinde Flawil und dem Kanton vereinbarten Nutzungsfrist um einen Monat, ist nun Ende Januar definitiv Schluss.

Keine Belegung mit Ukrainern

183 der insgesamt 250 verfügbaren Plätze waren, vor Beginn der gestaffelten Verlegung der letzten temporären Bewohnerinnen und Bewohner am vergangenen Mittwoch, belegt. Bei den Asylsuchenden handelt es sich mehrheitlich um Menschen aus Afghanistan, der Türkei, dem Iran und aus Burundi. Schutzsuchende aus der Ukraine sind von der Umsiedlung nicht betroffen.

Daniel Bach, Chef Information und Kommunikation im Staatssekretariat für Migration (SEM), sagt: «Aufgrund der bevorstehenden Schliessung des Zentrums wurden ab dem 9. Januar keine Transfers mehr nach Flawil durchgeführt.» Hinzu komme die jeweils ohnehin sehr kurze Aufenthaltsdauer von Geflüchteten aus der Ukraine.

Neue Bleibe in der Ostschweiz

Der Auszug der Asylsuchenden erfolgt sukzessive in grösseren Gruppen. «Bei rund 40 Verlegungen pro Tag ist das Gebäude bis am Montag leer», so Bach und bezeichnet dies als Ziel. Die Betroffenen würden anderen Zentren der Asylregion Ostschweiz zugewiesen, nach Steckborn, Sulgen, Schaffhausen, Kreuzlingen und Altstätten überführt. Geografisch nahe Alternativlösungen seien möglich geworden, nachdem sich die Situation, nach Phasen der Überbelegung in fast allen Zentren, momentan entspannter zeige.

Ein Arbeitsplatzwechsel steht auch den 30 Mitarbeitenden der Securitas Regionaldirektion Olten bevor. Für sie geht es, laut Daniel Bach, zurück in die Region Olten. Die 20 Mitarbeitenden der Asylregion Zürich (AOZ), die mit der Betreuung der Schutzsuchenden beauftragt waren, haben bei ihrem Arbeitgeber teilweise direkte Anschlusslösungen in der Asylregion Ostschweiz gefunden.

Rückbau der Infrastruktur

Ab nächster Woche bis zum Ende des Monats bleibt schliesslich Zeit für den Abbau der Infrastruktur. «Das Mobiliar gehört dem SEM und wird von diesem in anderen Unterkünften wiederverwendet», sagt Daniel Bach.

Im Februar plant die Grundeigentümerin, die Solviva AG, die alten Spitalgebäude zurückzubauen. Daraufhin folgt eine rund 14-monatige Bauzeit für den geplanten Neubauten. Die Eröffnung des rund 40 Millionen Franken teuren Zentrums für Gesundheit, Therapie und spezialisierte Langzeitpflege ist in den ersten Monaten des Jahres 2025 vorgesehen.

Bekanntlich kaufte die Solviva AG die Spitalliegenschaft Ende 2021 für 1,6 Millionen Franken. Davon ausgenommen war der Trakt C, der vom benachbarten Wohn- und Pflegeheim Flawil (WPH) übernommen wurde.