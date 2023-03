Floristik Genug vom Nachbarschafts-Hickhack: Gartencenter Rutishauser will Wil verlassen Das Blumengeschäft Rutishauser AG zieht wohl aus Wil fort. Der Grund ist die Verhinderung der Dachsanierung nach einem Hagelschaden 2021 durch Einsprachen von Nachbarn. Zahlreiche Wilerinnen und Wiler sind enttäuscht.

Weil das Gartencenter aufgrund der Dachschäden geschlossen bleiben musste, wurde ein Teil des Verkaufs draussen fortgeführt. Bild: PD

Die Blumen scheinen nicht für Frieden zu sorgen: Das Gartencenter Rutishauser hat genug vom Nachbarschafts-Hickhack der letzten zwei Jahre. Nach einem Rekurs, Einsprachen und der Auseinandersetzung vor dem Verwaltungsgericht wird der Hagelschaden im Gartencenter endgültig nicht mehr saniert. Die Unternehmung macht sich auf die Suche nach einer neuen Bleibe, voraussichtlich ausserhalb von Wil.

Marianne Meier-Rutishauser, Geschäftsführerin der Rutishauser AG, sagt gegenüber «TVO»: «Wir haben mittlerweile schon mehrere Standorte angeschaut und Abklärungen gemacht. Aber hier in der Stadt sind die Flächen sehr begrenzt und der Verkehr von den Kunden und Kundinnen ist nicht gewünscht.» Was nach dem Wegzug mit dem Grundstück passiert, das die Blumenfamilie seit über 100 Jahren besitzt, ist noch unklar.

Folgen eines Hagelsturms

Begonnen hatte alles im Juli 2021, als ein Hagelsturm das Treibhausdach des Gartencenters durchlöcherte. Im Herbst begann die Blumenfamilie Rutishauser dann mit der Sanierung, nach Absprache mit der Stadt Wil ohne Baubewilligung. Da das neue Material nicht mehr in die Stahlkonstruktion aus den 50er-Jahren passte, sollte die ganze Gewächshaushülle neu gebaut werden. Nachdem vier Fünftel der Dachsanierung abgeschlossen waren, musste aufgrund eines Rekurses der Baustopp eingelegt werden.

Dieser Rekurs aus der Nachbarschaft führte das Gartencenter bis vor das Verwaltungsgericht. Das Resultat: Die Sanierung des Treibhausdachs ist bewilligungspflichtig, da das Gebäude in einem Wohnquartier steht.

Erneute Einwände aus der Nachbarschaft

Die Rutishauser AG akzeptierte diesen Gerichtsentscheid und reichte im Frühling 2022 ein Baugesuch ein. Doch auch damit kehrte keine Ruhe ein: Eine erneute Einsprache wurde eingereicht. Da gab die Familie Rutishauser auf. «Es wäre zu erwarten gewesen, dass auch die Einsprache wieder an die nächste Instanz weitergezogen würde», sagte sie gegenüber dieser Zeitung.

In diesen zwei Jahren, in welchen das Gartencenter nicht nur geschlossen, sondern auch ungeschützt blieb, sind aufgrund des kaputten Dachs noch weitere Schäden hinzugekommen. Zu welchem Zeitpunkt das Unternehmen wegzieht und wohin, ist noch nicht bekannt. In den sozialen Medien wird derweilen der Wegzug des Gartencenters rege diskutiert. Auffallend ist die Sympathie mit der Rutishauser AG. Eine Userin auf Facebook verlangt beispielsweise, dass der Name der Person, welche Einspruch erhoben hat, publik gemacht wird.