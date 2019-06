Flawiler Zentrumsstrasse: Regierung räumt Fehler ein und will nun Gas geben Mit der Neugestaltung der Wiler-/St. Gallerstrasse soll es tatsächlich vorwärtsgehen. Zur Beschleunigung der Einspracheverfahren hat die Regierung die projektspezifisch verfügbaren Ressourcen erhöht. Andrea Häusler

Viele Grundeigentümer, komplizierte Parzellengrenzen und unterschiedlichste Interessen: Die Wiler- bzw. St. Gallerstrasse (Bild) fordert die Fachleute im kantonalen Tiefbauamt. Bild: Andrea Häusler



Februarsession 2019 des St. Galler Kantonsrats. Die drei Flawiler Parlamentarier, Peter Hartmann (SP), Daniel Baumgartner (SP), und Erich Baumann (FDP) haben das ergebnislose Warten satt. In einer Interpellation zuhanden der Regierung kritisieren sie die massiven Verzögerungen bei der Umsetzung des Strassenraumprojekts «Wilerstrasse/St. Gallerstrasse» zwischen Isnyplatz und Landbergstrasse und verlangen Antworten.

Unhaltbarer Zustand beheben

Immerhin sind knapp zweieinhalb Jahre vergangen, seit das Volk an der Urne den Gemeindebeitrag von 4,074 Millionen Franken gesprochen hat. Und zwei Jahre liegen seit der öffentlichen Auflage des Projekts zurück. 34 Einsprachen waren damals eingegangen. Deren Abarbeitung zieht sich seither hin. Warum? Dies wollten Hartmann, Baumgartner und Baumann in erster Linie wissen. Aber nicht nur das. Es sollte offengelegt werden, womit das Baudepartement den «unhaltbaren Zustand» beheben will und, ob Flawil im Kanton diesbezüglich ein Einzelfall ist.

Auch andere Strassenprojekte betroffen

Nun hat die Regierung die gewünschten Antworten geliefert. Dass bis heute lediglich 10 der 34 Einsprachen als erledigt abgeschrieben werden konnten, wird mit der besonderen Einsprachebehandlung innerhalb des Tiefbauamts begründet. Diese war aufgrund der beengten Situationen im innerstädtischen Bereich von Flawil festgelegt worden. «Sowohl der Rechtsdienst als auch die Dienststelle Grundstückgeschäfte waren direkt involviert», schreibt die Regierung. Nach den Einsprachebestätigungen und weiteren einzelnen Einsprachenverhandlungen sei es bei der weiteren Verfahrensabwicklung zu massiven Verzögerungen gekommen. Diese bezeichnet die Regierung selber als «unerfreulich». Umso mehr, als auch andere Einsprachen gegen Kantonsstrassenprojekte von Verfahrensverzögerungen betroffen seien.

Zusätzliche Juristenstelle – höhere Ressourcen Wesentlich für die Verzögerungen verantwortlich sind, laut der Regierung, die Ressourcenengpässe im Rechtsdienst des Tiefbauamtes und der Dienststelle Grundstückgeschäfte. Darüber hinaus sollen Abstimmungsprobleme innerhalb des Tiefbauamtes aufgrund der besondere Herangehensweise an der Misere schuld sein. Laut der Regierung steht nun aber eine rasche Verbesserung der Situation an. Entsprechende organisatorische Massnahmen seien in Abstimmung mit der Departementsleitung inzwischen aufgegleist worden. Zur Bewältigung der aufgestauten und anstehenden Rechtsmittel wurde im Rechtsdienst des Tiefbauamtes eine zusätzliche Juristenstelle ausgeschrieben. Gleichzeitig konnten in der Dienststelle Grundstückgeschäfte zum Vorantreiben der schleppenden Einspracheverfahren in Flawil die projektspezifisch verfügbaren Ressourcen gezielt erhöht werden.

Interpellanten zeigen sich zufrieden

Mit Blick auf das Vertrauen in den Rechtsstaat ist es für die Regierung nach eigenen Angaben von grösster Bedeutung, dass die ­Behandlung von Gesuchen und Rechtsmitteln effizient und effektiv erfolgt. Mit den eingeleiteten Massnahmen werde dies auch bei den Einspracheverfahren gegen Kantonsstrassenprojekte bald wieder der Fall sein. Kantonsrat Peter Hartmann ist mit den Antworten zufrieden. Der entscheidende Punkt sei, dass die Regierung die Fehler ­anerkenne und konkrete Massnahmen beschlossen habe. Die Schwierigkeiten mit der Personalrekrutierung im Tiefbauamt sind ihm als Mitglied der Finanzkommission schon länger bekannt. Diese dürften jedoch nicht zu derart langen Bearbeitungszeiten und Projektverzögerungen führen. «Tun sie dies, haben wir über kurz oder lang ein demokratiepolitisches Problem.»