Flawiler Hospizgruppe

sucht Gesamtleiterin Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden – Die Hospizgruppe Flawil unterstützt, wo sie kann. Doch jetzt läuft die Suche nach einer neuen Einsatzleitung auf Hochtouren. Annina Quast

Die Betreuungspersonen brauchen keine Pflegeausbildung. (Bild: KEYSTONE/Gaetan Bally)

Wenn eine Person im Sterben liegt oder schwer krank ist, sind meist mehrere Personen betroffen. Um Angehörige bei Nächten am Spitalbett oder ständiger Betreuung zu Hause zu unterstützen, ist die Ökumenische Hospizgruppe Flawil fester Bestandteil der Palliativpflege. Pflegen dürfen die Begleiterinnen und Begleiter der Hospizgruppe zwar nicht, aber sie begleiten, unterstützen und hören den Betroffenen zu.

Die 19 Mitarbeiter der Hospizgruppe Flawil stellen somit ein ergänzendes Angebot zur Spitex, Spitälern, Heimen und Seelsorgern zu Verfügung. Durch regelmässigen Kontakt wird die Zusammenarbeit gepflegt, so schaltet die Spitex falls nötig die Hospizgruppe zur Unterstützung ein. Die Arbeit der Hospizgruppe Flawil läuft auf Freiwilligenbasis und ist unentgeltlich, lediglich die Spesen werden mit Spendengelder gedeckt.

In Zusammenarbeit mit der evangelisch-reformierten sowie der katholischen Kirchgemeinde Flawil, ist die Hospizgruppe im Januar des vergangen Jahres in die Rechtsform eines Vereines übergegangen. Auch im kommenden Jahr wartet wieder eine grosse Veränderung auf die Hospizgruppe: Berti Knellwolf legt ihr Amt als Einsatzleiterin, nach 15 Jahren, im kommenden März nieder, nun läuft die Suche nach einer neuen Gesamtleitung.

Verteilung der Arbeit auf drei Schultern

"Zeit schenken kann jeder», sagt Brigitte Kühne, Präsidentin des Vorstandes. Denn für die Mitarbeit in der Hospizgruppe müsse man keine Ausbildung im Fachbereich Pflege haben. Voraussetzung sei lediglich Freude an freiwilliger Arbeit und ein guter Menschenumgang. «Viele Begleiter und Begleiterinnen haben selbst bereits Erfahrung mit dem Abschiednehmen gemacht, und wollen nun etwas zurückgeben», sagt Brigitte Kühne. Aber auch Erfahrung mitzubringen, sei nicht zwingend. Vieles sei «Learning by doing», aber natürlich werden die Mitarbeiter mehrmals jährlich gecoacht und können an Weiterbildungen teilnehmen.

«Wir können nicht genug Begleitpersonen haben, denn die Nachfrage ist gross», sagt Brigitte Kühne. Die Hospizgruppe freue sich stets über Unterstützung neuer Begleiter und Begleiterinnen. Im Moment sieht Brigitte Kühne aber die grösste Herausforderung in der Suche nach einer neuen Einsatzleitung. «Wir wollen das Amt künftig etwas aufteilen. Die Arbeit soll auf drei Personen verteilt werden.» Zudem müsse die neue Einsatzleitung keinesfalls zwingend auch Begleiter oder Begleiterin sein, viel mehr ginge es um Organisation, administrative Arbeit und die Sitzungsführung.

Mit Flyer aufmerksam machen

Berti Knellwolf, auf deren Initiative die Hospizgruppe gegründet wurde, hat das Amt nun 15 Jahre geführt und sagt: «Ich habe sehr viel mitgenommen aus dieser Zeit. Ich habe so viel schöne Erfahrungen gemacht, bereichernde Gespräche geführt und unzählige nette Leute kennen gelernt.» Sie selbst ist eine pensionierte Pflegefachfrau und war acht Jahre in der palliativen Pflege tätig. Die Nachfrage für die Unterstützung der Hospizgruppe ist gross, das Bewusstsein in der Bevölkerung klein. «Ich erschrecke manchmal, wie wenig Leute über uns Bescheid wissen», erzählt Brigitte Kühne. Die Hospizgruppe will die Öffentlichkeit deshalb Anfang Oktober mit ihrem neuen Flyer informieren. «Es wäre schön, wenn mehr Personen auf uns zukommen würden. Die ökumenische Hospizgruppe Flawil muss wieder mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung gebracht werden.»

Interessierte melden sich bei praesidium@hospizgruppe.ch oder direkt unter 071 393 73 08. Weitere Informationen unter www.hospizgruppe.ch.