Region Hunger hin oder her. Eines gehört zur Badi wie das Wasser im Becken: die Glace. Entsprechend umfangreich ist das Angebot an Eisspezialitäten unterschiedlichster Hersteller, welches in den Kühltruhen der Kioske und Restaurants auf Schleckmäuler wartet. Vom vergleichsweise günstigen Wassereis-Klassiker namens Rakete bis zum neu lancierten, sämigen Oreo-Rahmglace-Stengel findet jeder, was ihn gelüstet. Vorausgesetzt, er lässt sich von den Verkaufspreisen nicht die Laune verderben. Denn Schnäppchenangebote wie im Discounter sucht der Badegast in sämtlichen Freibädern der Region vergeblich. Preisunterschiede sind aber durchaus auszumachen. So kostet ein Frisco-Vanille-Cornet der Edition «Extrême» in Flawil, Oberuzwil und Uzwil einheitlich 3.50 Franken. Günstiger ist der Preis im Badirestaurant in Degersheim, wo das Cornet für 3.10 Franken über den Tresen geht. Am preiswertesten ist das Vergleichsprodukt in der Badi Weierwiese in Wil. Mit 3 Franken muss hier die Kundschaft knapp 15 Prozent weniger zahlen als in Flawil, Oberuzwil und Uzwil. Der Preis in Wil liegt übrigens 10 Rappen über der Verkaufspreisempfehlung des Herstellers, die beim Produkt «Vanille Extrême» bei 2.90 Franken liegt. (ahi)