Flawil Wasserbauprojekt vor dem Abschluss: Durchnässtes Wiesland verlangt Nachbesserung Der Buebentalerbach im Flawiler Quartier Rudlen ist saniert. Doch kaum waren die Bauarbeiten abgeschlossen war klar: Es besteht Nachbesserungsbedarf. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf rund 30'000 Franken.

Überläuft der Buebentalerbach, flutet das Wasser die Wiese, läuft aber nicht so wie geplant ins Botsberger Riet ab. Bild: PD

Die Rudlenstrasse nordöstlich des Chocolariums ist ein beliebter Zugang zum Botsberger Riet. Im Zuge des Ausbaus des Buebentaler- und Aeschbachs wurde, südseits der neuerstellten Rudlenbrücke, der Abfluss gedrosselt, um eine Überschwemmung des Siedlungsgebiets zu verhindern. Sobald die Wassermenge zwei Kubikmeter pro Sekunde überschreitet, wird der Buebentalerbach über eine Überlaufkante zunächst ins angrenzende Wiesland entlastet. Um den Abfluss ins Botsberger Riet zu gewährleisten, wurde die Rudlenstrasse auf einer Länge von ca. 40 Metern auf die Höhe dieser Betonkante abgesenkt.

Zusatzkosten von rund 30000 Franken

Nun hat sich aber gezeigt, dass die Überfallkante unregelmässig und häufiger als vorgesehen anspringt. Das Wiesland und die Kiesstrasse bleiben deshalb lange nass.

Die Überlaufkante (links im Bild) ermöglicht das Entweichen des Wasser ins nebenliegende Wiesland. Bild: Andrea Häusler

Um die Situation zu verbessern, soll nun die Rudlenstrasse ein grösseres Gefälle in Richtung Riet erhalten. Zudem soll ein rund 40 Meter langer Drainagegraben mit Sickerleitung erstellt werden. Dieser wird an die bestehende Entwässerung in Richtung Riet angeschlossen. Der Aushub kann für eine Geländeanpassung genutzt werden.

Die Kosten für diese Anpassung belaufen sich laut dem Geschäftsleiter Bau und Infrastruktur, René Bruderer, auf rund 30000 Franken. Sie werden über den bewilligten Kredit für das Projekt Buebentaler- und Aeschbach abgerechnet. Der Gemeinderat hat die Anpassung genehmigt und zur öffentlichen Mitwirkung freigegeben. Diese dauert bis zum 24. Januar.

Wasserbauprojekt vor dem Abschluss

Die Bauarbeiten am Buebentaler- und Aeschbach haben im April 2020 begonnen, mussten aber im Herbst, wie auch im Herbst 2021, aufgrund der Schonzeit an Gewässern für fast ein halbes Jahr unterbrochen werden. Denn während der Laichzeit der Fische darf ein Fliessgewässer nicht durch Bauarbeiten getrübt werden. Dieses Jahr wird nun die Brücke Bubentalweg ersetzt, sagt René Bruderer. Das Bauvorhaben sieht eine einfache Brücke für zu Fuss gehende und Radfahrende zwischen der Toggenburger- und der Bogenstrasse vor. Ausserdem erfolgt die Bepflanzung entlang des Buebentalerbachs.