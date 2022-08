Flawil Von der Blechharmonie zur heutigen Harmoniemusik Flawil: Zeitreise durch 150 Jahre Vereinsgeschichte Gelblich verblichene Porträtbilder, mattschimmernde Blasinstrumente, Bücher mit alten Schriften und Uniformen aus der Vergangenheit: Am Freitag eröffnet die Harmoniemusik Flawil im «Lindengut» ihre Ausstellung zum 150-Jahr-Jubiläum des Vereins.

Kathrin Dreier, Präsidentin der Harmoniemusik Flawil, mit einem Pokal, den der Verein zum 50-Jahr-Jubiläum im Jahre 1922 von der Harmoniemusik Concordia Uzwil erhalten hatte. Bild: Andrea Häusler

«Spielbar wäre es wahrscheinlich schon noch», sagt Kathrin Dreier und rückt das Jahrgangsschild vor dem alten Tenorhorn gerade. Was die Luft, ausser Tönen, sonst noch aus dem Trichter befördern würde, möchte sie allerdings nicht wissen. Die Präsidentin der Harmoniemusik ist eben dabei, der Jubiläumsausstellung in den Ortsmuseumsräumen den letzten Schliff zu geben. Das Tenorhorn stammt aus dem Jahr 1876 und ist eines von mehreren Stücken aus den Anfängen der Vereinsgeschichte, die dem Publikum zugänglich gemacht werden. Andere spannen den Bogen zur Gegenwart, zu Instrumenten, die heute noch gespielt werden.

Uniformen und Frauenpuppen

Wer das fast 150-jährige Horn wohl einst spielte? Die Männer, die sich, in Reih und Glied aufgestellt, auf gilben Fotos an den Wänden präsentieren, sind nicht namentlich bezeichnet. Ohnehin scheinen die Bilder jüngeren Datums zu sein. Denn als der Verein am 27. Oktober 1827 unter dem Namen Blechharmonie Flawil gegründet wurde, war das Korps gerade einmal neun Mann stark – Fridolin Rhyner – Präsident und Dirigent in Personalunion – inklusive.

Und sie trugen noch keine Uniformen. Erst ab 1882 sorgte eine Mütze für ein einheitliches Erscheinungsbild, drei Jahre bevor die erste Uniform angeschafft wurde. Von den insgesamt acht unterschiedlichen Tenues, in denen der Verein in seiner Geschichte auftrat, sind – neben der aktuellen aus dem Jahr 2015 – nur noch drei erhalten: jene von 1951 sowie die von 1971 und 1992. Sie werden in der Ausstellung an weiblichen Schaufensterpuppen gezeigt. «Speziell», lacht Kathrin Dreier, da Frauen ja erst ab 1966 zugelassen waren. Heute sei immerhin die Hälfte der 47 Aktivmitglieder weiblich.

Alte Schriften transkribiert

Ganze Fotoalben oder alte, maschinengeschriebene Büchlein ohne Illustrationen, wecken Erinnerungen an die Vereinsreisen, welche die Blechharmonie und, ab 1929, die Harmoniemusik, zur Pflege der Gemeinschaft durchgeführt hat. Wobei die erste bereits 1875 stattfand. Ziel des zweitägigen Ausflugs war übrigens Luzern.

Blasinstrumente, die zu den ersten der Harmoniemusik Flawil, beziehungsweise der damaligen Blechharmonie Flawil, zählen. Bild: Andrea Häusler

Sämtliche Ausstellungsstücke stammen aus dem Besitz des Vereins. Auch die schier unzähligen gerahmten Fotos, welche die Teilnahme an Kantonalen und Eidgenössischen Musikfesten dokumentieren und sonst das Vereinslokal zieren; oder die alte Fahne, die Musiknoten und handschriftlichen Dokumente. Die teilweise säuberlich mit Tinte verfassten Schriften seien unlängst transkribiert worden, sagt Kathrin Dreier. Wobei die Texte bisher lediglich digital vorlägen und daher nicht gezeigt werden könnten.

Festakt und Ausstellungseröffnung

Physisch liegt dafür die Vereinschronik vor. Die ersten 100 Jahre der Geschichte, laut Kathrin Dreier, exakt so integriert wurden, wie sie 1972 verfasst worden waren. Die vergangenen 50 Jahren sind einfach neu dazukommen.

Diverse alte, handschriftliche Bücher und Dokumente wurden vor kurzem transkribiert. Bild: Andrea Häusler

Die Ausstellung im Ortsmuseum wird am Freitag im Rahmen des Jubiläumsfestakts im «Lindengut» eröffnet. Nebst Vereinen und ihren Fahnendelegationen wird Edi Hartmann als Vertreter der Gemeinde anwesend sein, während Kreisobmann Roland Vetsch die Grüsse des St.Galler Blasmusikverbands überbringen wird.

Danach ist die Jubiläumsausstellung jeden Freitagabend geöffnet. Gleichzeitig werden die Gäste, jeweils am 17 Uhr, im «Musig Schuppä» vor dem Ortsmuseum bei Barbetrieb von verschiedenen Musikformationen unterhalten. Die Ausstellung dauert bis zum 30. September.