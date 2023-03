Flawil Trotz Schnäppchenpreis - Run auf Flawiler Bürgerrecht bleibt aus Nur 22 Einbürgerungsgesuche hatte die Ortsbürgergemeinde Flawil vergangenes Jahr bearbeitet. Und auch die laufende Einbürgerungsaktion harzt: Neun Gesuche liegen bisher auf dem Tisch. Allerdings läuft das 100-Franken-Angebot noch bis Ende April.

Die 22 Einbürgerungsgesuche im vergangenen Jahr stammten ausschliesslich von Personen, die mit dem Flawiler Bürgerrecht auch den roten Pass erwarben. Symbolbild: Christian Beutler / KEYSTONE

Neun Gesuch von insgesamt 17 einbürgerungswillige Personen: Die bisherige Ausbeute der Einbürgerungsaktion 2023 liegt weit unter den Ergebnissen jener von 1998 und 2008. Vor 25 und 15 Jahren noch hatten sich 60, beziehungsweise gegen 100 Personen zum Spezialpreis das Flawiler Bürgerrecht (und damit meist gleichzeitig den Schweizer Pass) gesichert. Gründe vermochte Flawils Ortsbürgerratspräsident Hans Fässler an der Hauptversammlung keine auszumachen. Aber er hat noch Hoffnung: «Die Aktion dauert ja noch einen Monat.»

Derzeit besteht die Ortsbürgergemeinde Flawil aus 1323 Bürgerinnen und Bürgern (1307 im Vorjahr), von denen 1070 (1066) stimmberechtigt sind.

Hans Fässler, Präsident der Ortsbürgergemeinde Flawil. Bild: Josef Bischof

Verlust von 9’236 Franken

Die Einbürgerungsverfahren, sprich die Durchführung und Auswertung von Wissenstests sowie entsprechende Empfehlungen zuhanden des Einbürgerungsrates, sind für die Ortsbürgergemeinde eine wichtige Einnahmequelle. Die tiefe Zahl von Gesuchen im Jahr 2022 - ausschliesslich von Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft eingereicht - spiegelt sich auch in der Rechnung, die mit einem Verlust von 9'236 Franken schliesst. Bei den Einbürgerungen hatte gegenüber dem Budget 2022 ein Minderertrag von rund 5'000 Franken resultiert. Das Vermögen reduzierte sich auf 136'138 Franken.

Jubiläumsspende von 10'000 Franken

Dass sich das Blatt so rasch nicht wenden wird, zeigt der Blick aufs Budget 2023: Veranschlagt ist ein Verlust von 19'850 Franken. Allerdings nicht nur aufgrund der mutmasslich weiterhin rückläufigen Einbürgerungsgesuche. Die 78 Stimmberechtigten segneten eine Spende von 10'000 Franken ans Ortsmuseum Lindengut ab. Grund ist der 225. Geburtstag der Ortsgemeinde Flawil in diesem Jahr. Das Geld soll in ein Tor investiert werden, das die Parkanlage auf der Ostseite des Gebäudes erschliesst. Damit werde etwas finanziert, was über Jahrzehnte Bestand habe und der Allgemeinheit zugute komme, sagte Hans Fässler.

Dorffest zum 225. Geburtstag

Aus Anlass des Jubiläums wird jedoch nicht nur gespendet, sondern auch gefeiert. Und zwar am 19. August. Ab 17 Uhr soll, im Rahmen des Projekts «Sommer im Feld» der Reformierten Kirchgemeinde, ein Dorffest stattfinden. Im Zentrum: Kleine kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt, die an Ständen angeboten werden und die kulturelle Vielfalt des Dorfes repräsentieren sollen. Für den musikalischen Rahmen konnten bereits die Tanzgruppe Dancebeat aus Flawil sowie Dinah Blues aus Frauenfeld verpflichtet werden.