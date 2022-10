Flawil Spielnacht meisterte Zwangspause spielerisch: Der Lindensaal füllte sich mit Spielfreudigen Nach zwei Jahren Pause lud die örtliche Ludothek am Samstag wieder zur Flawiler Spielnacht ein. Und man hatte rasch das schöne Gefühl, als wäre der gesellige Spielanlass nie weg gewesen.

Zuerst aufmerksam zuhören, dann entspannt losspielen – dies war auch in diesem Jahr das Erfolgsrezept der Flawiler Spielnacht. Bild: Christof Lampart

Auch wenn es sich bei der Flawiler Spielnacht mittlerweile um einen über die Gemeindegrenzen bekannten, geselligen Event für die ganze Familie handelt, konnten die Organisatorinnen von der Ludothek Flawil zu Beginn nicht eine gewisse vorhandene Nervosität abstreifen. Denn zum einen war schwer abschätzbar, inwieweit die pandemiebedingte, zweijährige Pause das Publikumsaufkommen beeinträchtigen wurde.

Zum anderen herrschte am Samstagnachmittag, als die Spielnacht im Lindensaal ihre Tore öffnete, in Flawil ein wunderschönes Herbstwetter. «Ich bin schon gespannt, ob wir heute so viele Spielerinnen und Spielerinnen begrüssen können wie vor dem Virus», erklärte die Prädentin der Ludothek Flawil, Simone Hungerbühler.

Hinsetzen und sofort losspielen

Tatsächlich waren eine halbe Stunde nach der Türöffnung erst wenige Spieltische belegt. Wer als Spielererklärerin oder -erklärer einer Runde ein Brett- oder Kartenspiel beibrachte, konnte sich gemütlich Zeit dafür nehmen. Was ganz im Sinne von Jane Rattik war. Die Gossauerin war mit ihrem Freund zum ersten Mal an der Flawiler Spielnacht und schätzte das Unkomplizierte dieses Spielanlasses. «Dass ich hier einfach reinlaufen, mich hinsetzen und mir ein Spiel kompetent erklären lassen kann, gefällt mir.

Wer ein Spiel nicht kannte, konnte sich dieses von Spielkundigen erklären lassen. Bild: Christof Lampart

So fällt nicht nur das Regelstudium weg, sondern auch die Zeit, die man spielend hier verweilen kann, steigt», so die junge Frau. Auf diese Art und Weise habe sie heute nicht weniger als fünf Spiele kennengelernt und diese nicht nur an-, sondern sogar durchspielen können. «Cascadia, das aktuelle Spiel des Jahres, hat mir am besten gefallen, aber auch das ruhige «Savannah Park» hat seinen Reiz, während mir «Die Crew» überhaupt nicht gefallen hat», urteilte Jane Rattik.

Ein vielfältiges Angebot

Apropos «Reiz»: Auf einmal waren die Spieltische alle voll. Denn kaum war die Sonne hinter dem Horizont verschwunden, füllte sich der Lindensaal im Nu. Während im Foyer Erwachsene miteinander plauderten und eine Runde Vier gewinnt spielten oder am Tischfussball-Kasten ihre Torjäger- und Verteidigungskünste unter Beweis stellten, frönten auf der Bühne vor allem Kinder und Jugendliche ihrem Spieltrieb im Casino. Wer dabei am besten seine Jetons einsetzte, konnte eines von drei Gesellschaftsspielen gewinnen.

Am Ende waren alle sehr zufrieden, auch wenn bei einigen Spieleerklärenden im Laufe des Abend die Stimme ziemlich heiser klang: «Das ist mir die Spielnacht wert», lachte Andrea Akermann und widmete sich dem Erklären einer neuen «Cascadia»-Runde.