Flawil senkt Steuerfuss auf 133 Prozent und reduziert die Investitionen

Seit dem 1. Januar 2009 ist die Schule Flawil Teil der Einheitsgemeinde und wird von einem siebenköpfigen Schulrat geführt, wobei der Schulratspräsident Mitglied des Gemeinderates ist. Ein noch zeitgemässes Modell? An der Bürgerversammlung sprach Schulratspräsident Christoph Ackermann vom Transfer strategischer Aufgaben an den Gemeinderat und der Übergabe operativer Aufgaben an die Schulleitungen. Aufgrund dessen werde die Führungsstruktur Schule überdacht. Bis im Herbst 2020 soll ein Modell erarbeitet und im Frühjahr 2021 dem Gemeinderat vorgelegt werden. Über die Änderungen könne die Bürgerschaft im Frühjahr 2022 befinden. Die Einführung sei auf den Start der Legislatur 2025–28 geplant, sagte er. (ahi)