Flawil Schnitzelbänkler vor dem Bildschirm statt auf der Bühne: Wie die Alliglattohre den Schmutzigen Donnerstag feiern Am Schmutzigen Donnerstag, einem der wichtigsten Fasnachtstage, da sind die Flawiler Schnitzelbänkler Alliglattohre unterwegs: An der Verleihung der Chratzbörschte und an der Beizenfasnacht in Flawil. Dieses Jahr ist es anders, sie sind nur online zu sehen und zu hören.

Die Alliglattohre, Tobias Fischer und Christoph Ackermann, haben ihre Strophen geschrieben und präsentieren ihre Schnitzelbank online. Bild: PD

Nach der Verleihung der Chratzbörschte herrschte in Flawils Beizen Fasnachtsstimmung. Dieses Jahr herrscht Fasnachtsstimmung vor dem Computer. Denn statt mit Waschbrett und Gitarre in ihren grünen Anzügen mit dem Narrenrat der Verleihung beizuwohnen, sitzen die Alliglattohren, Flawlis Schnitzelbänkler, vor dem Bildschirm. Allerdings müssen die Flawiler nicht auf die pointierten Sprüche der beiden verzichten. «Wie in den Vorjahren haben wir im Dezember mit Schreiben begonnen», sagt Christoph Ackermann, der Gitarrist. Damals sei noch nicht klar gewesen, dass alle Beizen geschlossen werden und nicht mehr gesungen werden dürfe. Als der Narrenrat seine Online-Fasnacht präsentierte, war für die Alliglattohren klar: Wir sind auch dabei. Und, obwohl Corona das Jahr dominierte, fanden auch die Alliglattohren weitere Themen für ihre Schnitzelbank mit lokalem, nationalem und internationalem Inhalt.

S isch nöd weg em Schoggiland,

au nöd weg de Kofferband,

nöd weg em Intercityhalt,

nöd weg de Burgau, schö und alt.

De Grund, dass Flowil jede kennt:

Mer händ de türscht Gmeindsprädident.

PS: Und de Elmar, dank dem Trick,

schaffts entli au emol in Blick.

D’Contact-Tracing-App, en hit!

Mer machet selbveständli mit.

Doch statt Meldige im Takt

bis hüt kein einzige Kontakt.

So machts kei Freud, ‘s wert immer minder.

Mer wechslet wieder zrogg uf Tinder.

Vor luuter Schutzmassnahme

chömed dementi Mensche nüme drus.

Dä komisch Abstand irritiert sie,

d Maske macht si ganz konfus.

Jo, die Pflegheim, die sind gfordret.

Nei, ich red vom Wisse Hus.

Dass sie im 2021 nicht mehr brääselen werden, das sangen die Schnitzelbänkler Brääseli im 2020. «Wir hören auf», sagte Walter Frehner, eines der langjährigen Mitglieder, damals. Die Brääselis freuten sich allerdings darauf, von der anderen Seite zuhören zu können. Das werden sie nun auch tun – allerdings online und ohne Brääseli-Hut. «Nicht so schlimm», sagt Frehner und freut sich, dass der «SchmuDo» in Flawil doch stattfindet – in einer Form, die das Jahr widerspiegelt.

Die ganze Schnitzelbank ist zu hören und zu sehen unter www.alliglattohre.ch.