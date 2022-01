Flawil Riskant und überdimensioniert: Kritik am geplanten Rad- und Gehweg in Richtung «Chocolarium» Die Verschiebung eines Fussgängerstreifens im Osten Flawils, ein neuer Geh- und Radweg im Westen: Der Kanton hat zwei Strassenbauprojekte in die öffentliche Mitwirkung gegeben. Beide waren Thema am Montagsstamm der lokalen FDP.

Der Fussgängerstreifen an der St. Gallerstrasse in Flawil soll nach Westen verschoben werden. Bild: Andrea Häusler

Die Querung der St.Gallerstrasse bei den versetzten Einmündungen von Lindenstrasse und Lindenhofweg soll für den Langsamverkehr sicherer gestaltet werden. Die Notwendigkeit des Umbaus ging aus der Aktion «Sicherheit an Fussgängerübergängen – Strassenkreis St.Gallen» hervor, in deren Rahmen die Fussgängerübergänge überprüft worden waren. Zwar gab es hier in den vergangenen Jahren keine Unfälle. Gleichwohl ist das Gefahrenpotenzial erheblich, zumal die jetzige Lage des Fussgängerstreifens die zu Fuss gehenden und Velo fahrenden Lernenden des Oberstufenzentrums Feld zu riskanten Querungen in Richtung Dorfzentrum verleitet. Sensibel ist der Strassenübergang ausserdem aufgrund seiner Nähe zur Kindertagesstätte Karussell.

Notwendigkeit anerkannt

Das Projekt, welches das kantonale Tiefbauamt zur Mitwirkung freigegeben hat, sieht die Verschiebung des Fussgängerstreifens um rund 4.30 Meter in Richtung Westen vor. Hinzu kommt der Einbau einer Fussgänger-Schutzinsel. Die baulichen Eingriffe verlangen beidseitig des Fussgängerübergangs eine Aufweitung des Strassenraums. Diese bedingt den Erwerb von Land, zwingt aber auch zu Anpassungen an den Einfriedungen. Letztere sind deshalb anspruchsvoll, weil der Strassenabschnitt Teil des gründerzeitlichen Ensembles von sieben geschützten Bauten im Umfeld der Evangelischen Kirche ist und der Bereich im Ortsbildschutzgebiet liegt.

Die FDP anerkennt die Notwendigkeit des Umbaus der Strassenquerung und beurteilt das Projekt als «zweckmässig». Damit teilt die Ortspartei die Beurteilung des Gemeinderats, welcher das Bauvorhaben ebenfalls unterstützt.

Überdimensioniert: Kritik an Rad- und Gehwegprojekt

Gleichzeitig mit dem genannten Bauvorhaben im Osten Flawils hat der Kanton das Teilprojekt Geh- und Radweg zwischen dem Scheidwegkreisel und der Bogenstrasse im Westen ins Mitwirkungsverfahren geschickt. Nebst der Sanierung des Kreisverkehrsplatzes ist der Bau eines rund 250 Meter langen, einseitigen und im Gegenverkehr frequentierbaren Geh- und Radwegs auf der süd-östlichen Seite der Toggenburgerstrasse geplant (Tagblatt vom 21. Januar 2022).

Der Kanton plant auf der Südostseite der Toggenburgerstrasse (rechts im Bild) einen Geh- und Radweg, der vom Scheidwegkreisel in Richtung Chocolarium führt und beim Einmünder der Bogenstrasse endet. Bild: Andrea Häusler

Insbesondere die Gegenverkehr-Lösung wurde am Stamm der FDP skeptisch beurteilt. Diese schaffe Gefahren, wird befürchtet. Ohnehin, hiess es, sei das Projekt in Relation zum dortigen Langsamverkehrsaufkommen überdimensioniert. Zuhanden des Kantons schlägt die Partei deshalb die beidseitige Markierung eines Radstreifens sowie den Bau eines schmalen Trottoirs auf der Südostseite der Strasse vor.

Das Mitwirkungsverfahren für beide Projekte läuft noch bis zum 17. Februar. Teilnehmen kann, wer im Kanton St.Gallen wohnhaft ist.