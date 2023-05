Flawil «Die Katze hat mir wortwörtlich in die Hand geboren»: Tierarzt Elmer Ahrens war am Karfreitag Geburtshelfer bei vier Kätzchen – nun sucht er für sie ein Zuhause Eigentlich wollte Elmer Ahrens, Tierarzt in Flawil, nur schnell nach dem Rechten schauen. Doch die beim ihm beherbergte Katze Mia liess ihn nicht mehr gehen. So wurde er zum Geburtshelfer.

Die Katzen werden in der Tierarztpraxis Pfotendoc in Flawil gut betreut von Tierarzt Elmer Ahrens und seinen Mitarbeiterinnen Svenja Siegwart, Irene Stäbler und Helena Kappich (von links). Bild: Zita Meienhofer

Den Karfreitag 2023 wird Tierarzt Elmer Ahrens aus Flawil nicht so schnell vergessen. Er, der sich tagein, tagaus um Tiere kümmert, sich an Besonderheiten gewohnt ist, durfte an diesem Tag ein ausserordentliches Schauspiel erleben. Die Geburt von vier Kätzchen ist ja für einen Tierarzt noch nichts Aussergewöhnliches. Die Art und Weise, wie es passiert ist, doch schon.

Katze konnte nicht zum Halter wegen gesundheitlicher Risiken

Anfang März suchte ein junges Paar aus Gossau mit einer im Herbst zugelaufenen Katze die Tierarztpraxis Pfotendoc von Elmer Ahrens in Flawil auf. Die beiden wollten die Katze namens Mia tierärztlich durchchecken lassen. Dies, weil der Mann kürzlich eine Stammzelltransplantation erhalten hatte und nun geprüft werden sollte, ob die Katze gesund ist.

Die vier jungen Kätzchen sind sehr aktiv und verspielt. Bild: Zita Meienhofer

Bei einem weiteren Besuch vier Wochen später wurde festgestellt, dass Mia trächtig war. Die Ärzte des Mannes hielten die Haltung von einer Mutterkatze samt ihren Jungen für ein zu grosses gesundheitliches Risiko für den Transplantierten. Wohin nun mit der Katze? Elmer Ahrens erklärte sich bereit, die Kätzin für die Geburt und für die Aufzucht der Welpen in seiner Tierarztpraxis aufzunehmen.

Katzengeburt statt Videoabend

Eigentlich sollte der Karfreitagabend bei Familie Ahrens ein Videoabend werden. Zuvor habe er aber in der Praxis noch nach dem Rechten schauen wollen, erklärt Elmer Ahrens. Mia liess ihn nicht mehr gehen. Er setzte sich zur Kätzin, die sich immer mehr an ihn schmiegte. «Sie hat sich dann an mir abgestützt und den ersten Welpen geboren», schildert Ahrens. Das ging dann über vier Stunden so. Um Mitternacht waren die vier Kätzchen auf der Welt.

9 Bilder

«Das habe ich noch nie erlebt», sagt Elmer Ahrens. Die Katze habe ihm wortwörtlich in die Hand geboren. Der Tierarzt hat die Mutter versorgt und gesehen, wie wunderbar sie sich um ihren Nachwuchs gekümmert hat. Nun sind die Kleinen seit sechs Wochen auf der Welt und tollen im katzenfreundlich eingerichteten Behandlungszimmer der Tierarztpraxis – ganz zur Freude Ahrens’, seiner drei Mitarbeiterinnen und seiner Familie. «Wir haben sie alle ins Herz geschlossen.»

Vier Kätzchen, die ein Zuhause suchen

Bei einem Besuch in der Tierarztpraxis zeigen sich die jungen Kätzchen sehr zutraulich und verspielt. Sie kraxeln durch das Fenster in ihr Katzenhaus, versuchen die Bälle zu fangen, rollen miteinander auf dem Teppich herum oder springen auf verschiedene Gegenstände. «Sie sind wirklich süss», sagen Ahrens’ Mitarbeiterinnen Irene Stäbler, Svenja Siegwart und Helena Kappich.

In der Tierarztpraxis Pfotendoc in Flawil bewohnen die vier jungen Katzen mit ihrer Mutter nun ein Zimmer, das für sie eingerichtet wurde. Bild: Zita Meienhofer

Im Zimmer, in dem an den Wänden Zeichnungen von Ahrens’ Kindern hängen, bleiben die jungen Tiere noch bis Mitte Juni. Dann ist die Zeit gekommen, dass sie einen Platz für die Zukunft bekommen. Auf ein schönes Zuhause für jede Katze hofft Elmer Ahrens. Wer Interesse hat, darf sich bei ihm melden. Er selber muss schweren Herzens auf eine Katze verzichten, da seine Frau allergisch auf Katzenhaare reagiert.

Zurzeit werden die vier Kätzchen nun stubenrein trainiert, entwurmt, gechipt, geimpft und auf verschiedene Krankheiten getestet. Zwei Bedingungen müssen die künftigen Besitzer dieser Kätzchen erfüllen: ein katzengerechtes Daheim garantieren und die Verpflichtung für die Kastration übernehmen. Wenn dann alle vier Kätzchen die Praxis verlassen haben, kehrt Mia wieder zu ihren Besitzern nach Gossau zurück. Elmer Ahrens weiss jetzt schon: «Das wird uns das Herz brechen.»