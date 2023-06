Flawil Nach dem Entlassungsschock die Betroffenheit: «Flawa»-Mitarbeitenden wird Support versprochen U.S. Cotton will sich strategisch neu ausrichten und keine Watteprodukte mehr aus Flawil beziehen. Der Mehrzahl der Mitarbeitenden der Flawa Consumer GmbH droht dadurch der Jobverlust. Die Betroffenheit im Dorf ist gross.

Das Werk 1 der Flawil (Bild) ist stillgelegt und wird einer Wohnüberbauung weichen, im Werk zwei sind die Flawa Consumer GmbH und die Flawa AG eingemietet. Bild: Andrea Häusler

56 der 67 Mitarbeitenden der Flawa Consumer GmbH sollen ihren Arbeitsplatz verlieren: eine Hiobsbotschaft für die Angestellten, aber auch für Flawil. Entsprechend gross ist die Betroffenheit der Bevölkerung, wie Statements in den Sozialen Medien zeigen. Viele Flawilerinnen und Flawiler verbinden das Traditionsunternehmen mit ihrer persönlichen Biografie, sind ehemalige Flawa-Mitarbeitende, haben Familienmitglieder oder Freunde, die hier gearbeitet haben. Daran ändert auch nicht, dass die Flawa Consumer GmbH, seit dem Verkauf an das ehemalige amerikanische Tochter U.S. Cotton im Jahr 2017, mit dem Flawiler Traditionsunternehmen nur noch den Namen und den Standort gemein hatte.

«Verkaufsentscheid war richtig»

Um den Bezug des Dorfs zur Flawa weiss auch Nicolas Härtsch, Nachkomme der Gründerfamilie und bis 2019 CEO. Er sagt: «Für die Mitarbeitenden habe ich grösste Empathie. Es tut mir extrem leid. Auch für mich ist der Montag ein schwarzer Tag.» Dennoch sei der Entscheid, das Wattegeschäft in die USA zu verkaufen, richtig gewesen. Dies habe der Produktionssparte nach dem Verzicht auf eine Auslagerung nach Polen im Jahre 2013 die Zukunft gesichert. «Für immerhin sechs Jahre», wie er betont.

Wie es mit der Flawa Consumer GmbH und den verbleibenden Mitarbeitenden weitergeht, wird nicht verbindlich kommuniziert. Die Firma wird jedoch nicht liquidiert, sondern restrukturiert und unter neuem Management weitergeführt. Die Frischesohlen beispielsweise sollen weiterhin in Flawil hergestellt werden.

Auch in Bezug auf die künftige Nutzung frei werdender Produktionsräume ist noch vieles unklar. Denn die künftige Flawa Consumer GmbH dürfte einen geringeren Raumbedarf haben. Die Liegenschaften gehören der Flawa AG, die mit gut einem Dutzend Mitarbeitenden Erste-Hilfe-Apotheken konfektioniert. Paradepferd ist das jüngst lancierte Produkt «flawa iQ», ein Erste-Hilfe-System für Unternehmen. Härtsch will sich zur Raumfrage nicht äussern, verweist stattdessen auf den weiterhin gültigen Mietvertrag mit der Flawa Consumer GmbH.

Lehrlinge neu platzieren

«Die drohenden Entlassungen sind extrem bitter», sagt auch Roland Klotz, Präsident der Flawiler Handels- und Industrievereinigung. Der Verlust von gegen 60 Arbeitsplätzen sei in der heutigen Zeit fatal. Selbstverständlich werde man § betroffenen Mitarbeitenden im Bedarfsfall bei der Stellensuche unterstützen. Ein besonderes Anliegen sind ihm jedoch die Lernenden der Flawa: «Der Verein sieht sich in der Pflicht, für die jungen Leute zeitnah passende Anschlusslösungen zu finden.»

Hoffnung auf neue Arbeitsplätze

Support dürfen die Mitarbeitenden auch seitens der Gemeinde Flawil erwarten. «Es tut weh, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Die Gemeinde steht den betroffenen Mitarbeitenden bei Bedarf gerne zur Seite», lässt Gemeindepräsident Elmar Metzger wissen. Gleichzeitig gibt er seiner Hoffnung Ausdruck, dass mit der Neuausrichtung der Firma ein Teil der Arbeitsplätze gesichert wird und in Zukunft wieder neue Arbeitsplätze geschaffen werden können.

Tatsächlich hat Flawil in den vergangenen zehn Jahren als Arbeitsort an Bedeutung verloren. Während im Kanton St.Gallen die Zahl der Arbeitsplätze zwischen 2011 und 2020 um 35 Prozent gestiegen ist und auch im Wahlkreis Wil eine Steigerung um rund 8 Prozent stattfand, sank das Angebot in Flawil - wenn auch nur um knapp 3 Prozent. Auch bei der Arbeitsplatzdichte hinkt Flawil mit rund 31 pro 100 Einwohnenden (Stand 2020) dem Kanton (60) und dem Wahlkreis Wil (42) hinterher.