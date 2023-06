Flawil Kinderbetreuung wird über 30 Prozent teurer: SP fordert Verzicht auf Erhöhung der Tagesstrukturtarife Alles wird teurer, und zusätzliche Gelder stehen in Aussicht. Trotzdem erhöht die Gemeinde Flawil die Tarife für die Tagesstrukturen um über 30 Prozent: Für die SP-Ortspartei unverständlich. In einer Resolution fordert sie den Gemeinderat auf, den Entscheid zurückzunehmen.

Die SP Flawil ist überzeugt, dass der zusätzliche Standort für Tagesstrukturen auch ohne Erhöhung der Elterntarife finanziert werden kann. Symbolbild: Urs Bucher

Die Flawiler Tagesstrukturen «Feld» und «Grund» platzen aus allen Nähten. Um die beiden Betreuungsorte zu entlasten, hat der Gemeinderat entschieden, ab August 2023 im Haus Meise einen fünften Standort anzubieten. Dort sollen alle Mittelstufenschülerinnen und Mittelstufenschüler der Schuleinheiten Feld und Grund sowie nötigenfalls jene des Schulhauses Enzenbühl betreut werden.

Die Kosten des neuen Standorts sollen über eine «moderate Erhöhung der Elterntarife» finanziert werden. Dies, sowie die Einführung eines Sozialtarifs, kommunizierte die Gemeinde Anfang Monat. Gerechnet wird mit Mehreinnahmen von jährlich 45’000 Franken. Dies bei Mehrausgaben für den fünften Standort von rund 110’000 Franken.

Die Anpassung der Betreuungstarife stösst der SP-Ortspartei sauer auf. In einer Stellungnahme vom Donnerstag hält sie fest: «Gemäss Tariftabelle sollen die Betreuungseinheiten um über 30 Prozent erhöht werden. Damit dreht der Gemeinderat weiter am Rad der finanziellen Belastung von Familien mit Kindern im Volksschulalter.» Da helfe auch ein kleiner Sozialtarif wenig.

Zusätzliche Mittel absehbar

Falsch ist aus Sicht der SP der Zeitpunkt nicht nur wegen der allgemeinen Teuerung, sondern auch aus finanzieller Sicht. Bereits dieses Jahr erhalte die Gemeinde Flawil von Bund und Kanton zusätzliche Fördermittel: 175’000 Franken statt etwa 110’000 Franken. Die dadurch reduzierten Kosten pro Betreuungseinheit lägen bei 2.50 Franken.

Weitere Gelder stünden in Aussicht. Denn der Kanton will die Tagesstrukturen mit zusätzlichen 5 Millionen Franken attraktiver gestalten. Dies hat der Kantonsrat beschlossen. Über die Gesetzesänderung wird im November 2023 abgestimmt, am 1. Januar 2024 soll sie in Kraft treten. Nach einem Ja stünden insgesamt 12 Millionen Franken zur Verfügung. Der Flawiler Anteil stiege auf etwa 250’000 Franken.

Die SP hebt hervor, dass das Gesetz den Einsatz dieser Mittel auch für Angebote wie eine Ausweitung des Angebots ohne Erhöhung der Elterntarife vorsieht. Daraus folgert sie: «Mit der teilweisen Verwendung der zusätzlichen Gelder ab 2024 kann der Standort ‹Meise› ohne Tariferhöhung finanziert werden.»

«Meise» als temporärer Standort

Glücklich ist die Partei mit dem zusätzlichen Standort ohnehin nicht: wegen der Gefahren langer Wege und des beschränkten Aussenraums. Es wird daher erwartet, dass dieser nur für kurze Zeit genutzt wird. «Die Tagesstrukturen sollen auf den Schularealen angesiedelt sein.» Auch vor diesem Hintergrund erwartet die Partei, dass der Gemeinderat

seinen Beschluss überdenkt und die Erhöhung zurücknimmt. (pd/ahi)