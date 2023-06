Flawil Kaffee, Tee und Musik: Das Kulturfest zelebriert das Miteinander der multikulturellen Gemeinschaft «Menschen mit Migrationshintergrund in Flawil sollen hier Teil der Gemeinschaft sein können», sagt Ananda Geissberger, Präsident des Vereins Kulturpunkt. Zum neunten Mal fand das internationale Fest in der Mühlegasse statt.

Erdal Ögüt kocht traditionell-türkischen Tee auf. Bild: Ellen Saaro

Schon von weitem sind die Klänge afrikanischer Musik zu hören. Beim Näherkommen springen Kinder zwischen Ständen herum und Menschen aus verschiedensten Kulturen sitzen auf Bierbänken zusammen. Der Geruch von brennendem Holz und Kaffee liegt in der Luft.

Während Trihas aus Eritrea Kaffee röstet, hackt Erdal Ögüt aus der Türkei Holz, um Teewasser zu kochen. Sorgfältig mahlt Trihas die Bohnen und kocht den Kaffee in einer traditionellen Kanne auf. Daneben giesst Ögüt die türkischen Teeblätter auf und lässt den Sud ziehen. Dann kann der Tee endlich probiert werden. Trihas und Ögüt teilen am Kulturfest ein wichtiges Stück ihrer Kultur mit der Gemeinschaft in Flawil.

Gemeinsam die eigene Kultur teilen

Trihas bereitet eritreischen Kaffee zu. Bild: Ellen Saaro

«Menschen mit Migrationshintergrund in Flawil sollen hier Teil der Gemeinschaft sein können», meint Ananda Geissberger, Gründer des Vereins Kulturpunkt. So hat der Verein zusammen mit Menschen mit Migrationshintergrund und weiteren Vereinen das Kulturfest organisiert. Die Menschen aus den verschiedenen Kulturen dürfen sich einbringen und ihre Kultur teilen.

Ananda Geissberger, Präsident des Vereins Kulturpunkt, auf der Musikbühne. Bild: Ellen Saaro

Nicht nur traditionelle Kaffee- und Teezeremonien werden gezeigt. An verschiedenen Ständen werden Schmuck und Kleider verkauft und an einem grossen Buffet können Speisen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen probiert werden. Die Köstlichkeiten wurden von Flawilerinnen aus allen Ecken der Welt zubereitet und serviert. Dabei sind vor allem Frauen mit Familien aus Afghanistan, Türkei und Eritrea, welche schon seit ein paar Jahren Teil der Flawiler Gemeinschaft sind.

In der Mühlegasse ist ebenfalls eine kleine Bühne aufgestellt, auf welcher internationale Acts, wie Latin Mania & Rodry-Go, LNP Roots Family, und BIM Benin International Musical, für Stimmung sorgen. Schon beim Auftaktkonzert wird angefangen, zu Tanzen. Ananda Geissberger freut sich: «Wir sind sehr zufrieden mit der Veranstaltung.»