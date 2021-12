Flawil Fussgängerin im Vollrausch angefahren und geflüchtet : Kreisgericht verurteilt Automobilisten zu bedingter Haftstrafe Zu dritt ging es vom Ausgang in St.Gallen zurück nach Flawil. Am Steuer sass ein 29-jähriger Schweizer mit 1,86 Promille intus. Kurz vor dem Ziel kam es zur Kollision mit einer Fussgängerin. Die jungen Leute setzten sich ab. Jetzt hat das Kreisgericht Wil den Lenker und einen der Beifahrer verurteilt.

Der Unfall hatte sich auf der Säntisstrasse in Flawil ereignet. Diese beginnt oberhalb des Spitals als Fortsetzung der Waisenhausstrasse und führt den Bahngleisen entlang zur Riedenerstrasse im Osten des Dorfes. Bild: Andrea Häusler

Samstag, 31. August 2019, kurz nach fünf Uhr früh. Auf der Säntisstrasse in Flawil wird eine 66-jährige Fussgängerin von einem Auto erfasst, auf den Asphalt geschleudert und schwer verletzt. Unfallverursacher ist ein 29-jähriger Schweizer, der mit zwei Bekannten vom Ausgang in

St.Gallen zurückkommt. Trotz einer Blutalkoholkonzentration von 1,86 Gewichtspromille hatte er sich ans Steuer des Audi S3 seines Kollegen gesetzt. Das Trio will zwar einen diffusen Knall festgestellt haben, setzt seine Fahrt aber dennoch fort, ohne die Ursache zu klären, der Frau zu helfen und die Polizei zu verständigen.

Erst später kehren die beiden Beifahrer zu Fuss an die Unfallstelle zurück. Der bereits anwesenden Polizei geben sie an, eben mit dem Zug angekommen und die Hilfeschreie gehört zu haben. Der Lenker war derweil nach Hause gegangen und hatte sich, nach einem weiteren Shot, ins Bett gelegt. Telefonanrufe der Polizei nahm er nicht entgegen und er öffnete auch die Wohnungstür nicht, weshalb die Fahrfähigkeit des Mannes erst um 10.15 Uhr festgestellt werden konnte.

Bedingte Freiheits- und Geldstrafen gefordert

Der Unfall hatte erschüttert. Und bereits am Tag der Veröffentlichung der Polizeimeldung war sich die lokale Facebook-Community weitgehend einig darüber, wie der fehlbare Lenker (vor-) zu verurteilen ist: 47 Kommentare gab es zu lesen – inhaltlich alles andere als wohlwollend.

Die Staatsanwaltschaft beurteilte das Geschehen fundierter, kam aber ebenfalls zum Schluss: Fahrer und Beifahrer sind schuldig und zu bestrafen. Der heute 31-jährige Lenker sollte wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung eventualiter der fahrlässigen Körperverletzung sowie des Fahrens in nicht fahrfähigem Zustand, der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit und des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten sowie einer Busse von 3000 Franken verurteilt werden. Für den Beifahrer, heute 27-jährig, forderte die Staatsanwältin eine bedingte Geldstrafe von 10'800 Franken und eine Busse von 2500 Franken wegen versuchter Begünstigung und Fahrerflucht.

Die Beurteilung des zweiten Mitfahrers war nicht Gegenstand des Verfahrens, das diese Woche am Kreisgericht Wil stattfand.

Schwere oder fahrlässige Körperverletzung?

Weder der Verteidiger des Fahrers noch dieser selbst beschönigten, was geschehen war. Letzterer, ein gepflegter junger Mann in gesicherter beruflicher Stellung, gab sich an Schranken betont reuig: «Es tut mir mega leid», sagte er. Was er getan habe, belaste ihn seit Tag eins und weiterhin stehe sein bisher abgelehntes Angebot, das Opfer – nach der schriftlichen Entschuldigung – auch persönlich um Verzeihung zu bitten.

Lenker und Beifahrer wollen den Unfall erst realisiert haben, als sie die kaputte Frontscheibe sahen. Bild: kapo/sg

Die Strafanträge deckten sich denn auch – bis auf die Qualifikation der Körperverletzung – mit jenen der Anklage. Der Verteidiger plädierte auf fahrlässige Körperverletzung und beantragte für die Summe der Delikte eine bedingte Geldstrafe von insgesamt 25'200 Franken. Die Frau sei nicht lebensgefährlich verletzt worden. Zwar bestünden weiterhin psychische und physische Einschränkungen, doch seien diese nicht ausschliesslich Folgen des Unfalls, sondern auch solche ihrer Vorerkrankungen. Den Verzicht auf eine Busse begründete er mit den Verfahrens-, Anwalts- Schadenersatz-, Genugtuungs- und Regresskosten, mit denen sein Mandat genug gestraft sei.

Freispruch beantragt

Ungestraft sollte hingegen der mitangeklagte Beifahrer davonkommen. Dessen Verteidiger forderte einen Freispruch. Zum einen machte er Mängel in der polizeilichen Rechtsbelehrung geltend. Zum anderen stellte er fest, dass sein Mandant bei lauter Musik auf der Rückbank ins Handy vertieft war, den Unfall also nicht sehen konnte. Nach Feststellung des Schadens am Auto habe er jedoch reagiert und auch Hilfe im Spital avisieren wollen. Trotz anfänglicher Lügen habe er der Polizei letztlich bei der Sachverhaltsherstellung geholfen und den Fahrer des Unfallwagens genannt, sagte der Anwalt.

Unfallfahrer zu bedingter Freiheitsstrafe verurteilt

Das Gericht verurteilte den Fahrer wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung sowie der übrigen angeklagten Delikte zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 13 Monaten, sah aber von einer Busse ab. Zwar räumte der vorsitzende Richter ein, dass es sich bei der «schweren» Körperverletzung um einen Grenzfall handle, betonte aber die langwierige Behandlung der Unfallfolgen, insbesondere aber auch die besondere Verwerflichkeit der Fahrerflucht. Umso mehr, als man zu dritt gewesen sei und das Vorgehen – trotz Schocksituation – hätte besprechen können.

Schuldsprüche gemäss Anklage fällte das Gericht auch für den Beifahrer. Diesem wurden eine bedingte Geldstrafe von insgesamt 12'600 Franken sowie eine Busse von 1680 Franken auferlegt.

Die Zivilforderungen, vom Fahrer im Grundsatz anerkannt, wurden darüber hinaus – wie auch im Falle des Mitfahrers – auf den Zivilweg verwiesen. Auf die Entschädigungsforderung der Zivilklägerin wie auch auf den Rückweisungsantrag zugunsten weiterer Abklärungen ihres Vertreters an Schranken, trat das Gericht nicht ein.