Flawil «Ich ziehe mich zurück»: Martin Rütti sagt Jungpolitikerforum ab Der Post auf Facebook irritiert. «Traum geplatzt, ziehe mich zurück, bye», lässt der Flawiler Politquereinsteiger Martin Rütti die «Mein Flawil»-Community wissen. Provokation oder Resignation?

Martin Rütti verabschiedet sich von der Idee, ein Jungpolitikerforum durchzuführen. Bild: Andrea Häusler (15. September 2021)

Eine überraschende Gemeinderatskandidatur, ein Wahlkampf mit Herzblut, viel Motivation und Tatendrang: Innert weniger Wochen hatte sich Martin Rütti vom Image des «Bahnhofsheriffs» gelöst und alles darangesetzt, als politisch aktiver Bürger wahr- und ernstgenommen zu werden. Der Gründung des Vereins Pro Flawil im Januar sollte nun, im April, ein Jungpolitikerforum im Lindensaal folgen. Die entsprechende Informationsveranstaltung war auf gestern Montag anberaumt. Heute früh dann auf Facebook der Eklat: «... Isch jo nur äs chliisses Träumli gsii ... Ziehe mich zurück bye ...», postet Rütti in der Gruppe «Mein Flawil».

Fehlende Unterstützung

Alles aus, alles vorbei? Der 57-Jährige wiegelt ab. «Nein, nicht alles», sagt er, «aber das am 2. April geplante Jungpolitikerforum ist definitiv abgesagt.» Oder wenigstens auf Eis gelegt, fügt er an. Denn die Planung sei so gut wie abgeschlossen. Dass die Veranstaltung geplatzt ist, begründet er mit fehlender Unterstützung – insbesondere jener der bürgerlichen Parteien. «Wenn nicht einmal Interesse an Informationen besteht, ist das Vorantreiben einer Projektidee verschwendete Energie», sagt er.

Nächster Einsatz am Frühlingsmarkt

Die Ansage «Ich ziehe mich zurück» beziehe sich auf die geplatzte Veranstaltung, nicht aber auf sein Engagement im Verein Pro Flawil, betont Rütti. Er beabsichtige auch nicht, der lokalen Politik den Rücken zu kehren und sein Engagement für die junge Bevölkerung zu beenden. Ein nächstes Projekt mit Fokus auf die Jugend sei bereits geplant: am Frühlingsmarkt 2022.