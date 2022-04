Flawil «Ich war nicht sicher, ob sie mich nicht doch noch erschiessen»: Flawiler Goldschmied nach dem Überfall auf sein Geschäft Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf sein Schmuckgeschäft mit Goldschmiedeatelier an der Flawiler Kronenstrasse gibt der Inhaber in den sozialen Medien ein Statement zu seinem Befinden ab. Derweil die Polizei das Fahndungsbild der Täterschaft veröffentlicht.

Das Geschäft an der Kronenstrasse bleibt heute geschlossen. Bild: Andrea Häusler

Donnerstagvormittag, 9.35 Uhr. In «Goldschmitte» an der Kronenstrasse 2 in Flawil ereignet sich das Horrorszenarium jedes Juweliers oder Bijoutiers. Angebliche Kunden erwiesen sich als Kriminelle, bedrohten den Geschäftsinhaber mit einer Waffe, raubten Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Franken und flüchteten trotz Überwachungskameras weitgehend unerkannt.

Bedroht und gefesselt

Laut Polizeimeldung betrat zunächst einer der Täter den Verkaufsladen und erkundigte sich in Englisch mit Akzent nach Schmuck für seine Frau. Kurz darauf hielt er dem Goldschmied eine Schusswaffe vor. «Ich wurde auf den Boden gezwungen und mit Kabelbindern gefesselt», beschreibt der Unternehmer das Schreckensszenarium auf Facebook. Später betrat ein Komplize das Geschäft. «Sie leerten den Tresor und nahmen auch Schmuck aus meinem Atelier mit.» Dann hätten sie das Geschäft verlassen, seien jedoch zurückgekehrt, um noch ein Schaufenster zu leeren, dass sie vergessen hatten. «Bei diesem zweiten Besuch war ich mir nicht sicher, ob sie mich nicht doch noch erschiessen.»

Der Geschäftsinhaber konnte letztlich aus eigener Kraft aufstehen und bei den Nachbarn klingeln.

Bedürfnis nach Ruhe

Die von einer Augenzeugin alarmierte Polizei hat anschliessend die Spuren gesichert. Der Geschäftsmann selbst machte sich ans Aufräumen seines Ladens. Tatsächlich ist bereits heute von den Ereignissen des Vortags nichts mehr zu sehen. Die Geschäftsräume sind beleuchtet, die Schaufensterauslagen mit Schmuck bestückt. Einzig der Zettel mit der Aufschrift «Heute geschlossen» an der Eingangstür weist auf den dreisten Überfall hin.

Die beiden gesuchten Männer, wie sie von der Überwachungskamera aufgenommen worden sind. Bild: Kapo.

Den beiden Tätern war trotz sofort eingeleiteter Fahndung die Flucht gelungen. Laut Zeugen in einem «weissen Auto». Die Polizei sucht weiterhin Personen, die Beobachtungen gemacht haben und Angaben zur Täterschaft, dem mutmasslichen Fluchtauto sowie der Fluchtrichtung machen können. Ein Foto der Überwachungskamera, welches die beiden Täter beim Überfall zeigt, wurde heute Freitag von der Polizei zur Publikation freigegeben.

Der Inhaber des Schmuckgeschäfts hat nach dem Raubüberfall schriftlich und mündlich viel Zuspruch erfahren. Zunächst möchte er sich nun aber zurückziehen, «um sich zu sortieren», wie er sagt. Entsprechend war er gestern für eine persönliche Stellungnahme nicht zu erreichen.