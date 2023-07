Flawil Hund beisst 73-jähriger Velofahrerin Teil des Ohrs ab – Behörden prüfen Massnahmen gegen Tier und Halterin Am Sonntagmorgen hat ein Hund eine Velofahrerin gebissen und schwer verletzt. Der Hund wurde mittlerweile vom Veterinäramt des Kantons St.Gallen vorsorglich beschlagnahmt. Eine Strafuntersuchung wurde eröffnet. Mögliche Massnahmen gegen den Hund und die Besitzerin werden nun abgeklärt.

Die 73-jährige Frau musste mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

Gemäss jetzigen Erkenntnissen spazierte eine 33-jährige Frau am Sonntag mit einem American Pitbull Terrier in einem Wald in Flawil. Gemäss ihren Angaben war der Hund angeleint und trug einen Maulkorb. Aus nicht restlos geklärten Gründen riss sich der Hund von ihrer Begleiterin los und schlüpfte aus dem Halsband.

Wie die Kantonspolizei am Dienstag in einer Medienmitteilung schreibt, rannte der Hund auf zwei Velofahrende zu. Anschliessend sprang er gegen eine 73-jährige Velofahrerin. Der Hund habe der Frau einen Teil eines Ohrs abgebissen. Sie sei mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht worden, dort habe sie operiert werden müssen.

Der genaue Hergang wird gemäss Communiqué noch untersucht. Es soll geklärt werden, warum der Hund aus dem Halsband schlüpfen konnte. Das Veterinäramt des Kantons St.Gallen habe vorsorglich den sechs Jahre alten Hund beschlagnahmt. Er sei in einem Tierheim untergebracht worden.

Massnahmen gegen den Hund und die Besitzerin werden geprüft

Hanspeter Krüsi, Polizeisprecher Kantonspolizei St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Wie Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage sagt, werden Sachverständige des Polizeikorps beim Pitbull Terrier eine Verhaltensüberprüfung durchführen. Dabei wird unter anderem die Situation nachgestellt, bei der es zum Vorfall gekommen ist. Sinn der Übung sei es, herauszufinden, ob die Besitzerin den Hund im Griff hat oder ob beim Vierbeiner ein Verhaltensproblem vorliegt. «Kombiniert mit anderen Übungen schreiben wir einen Bericht, der dem Veterinäramt zur Verfügung gestellt wird», sagt Krüsi. Daraus können Massnahmen gegen den Hund oder dessen Besitzerin verfügt werden.

Je nach Auswertung des Berichts könne der Vorfall unterschiedliche Massnahmen zur Folge haben: Über eine Verhaltenstherapie für den Hund, eine gemeinsame Ausbildung für den Hund und die Besitzerin, bis über zur Kastration oder Sterilisation des Hundes gebe es viele Möglichkeit. Krüsi kann im Vorfeld noch keine genauen Angaben dazu machen, da erst die Übungen und die Bewertung des Hundes Klarheit schaffen werden.

«Im schlimmsten Fall kann es sein, dass der Hund eingeschläfert werden muss.»

Während der Überprüfung und Auswertung bleibe der Hund jedoch beschlagnahmt und könne vorerst nicht zur Besitzerin zurück. Die 33-jährige Frau könnte ausserdem mit einem Hundehaltverbot belegt werden.

Parallel zu den Untersuchungen der Kantonspolizei läuft gemäss Mitteilung eine Strafuntersuchung, welche durch die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen geführt wird.