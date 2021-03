Flawil Zum 85. Geburtstag: Eine Kunstausstellung von Heinz Schoch Die aussergewöhnliche Arbeit des «Textil-Künstlers» kann zwischen dem 28. März und dem 4. Juli im Ortsmuseum Flawil besichtigt werden. Mit der Kunstausstellung «Textilcollagen - eine Werkschau» wird Heinz Schochs künstlerisches Schaffen gewürdigt.

Zur Freude und Feier des 85. Geburtstags des Künstlers findet im Ortsmuseum Flawil die Kunstausstellung am 28. März bis 4. Juli statt. Das Ortsmuseum blickt auf das künstlerische Schaffen von Heinz Schoch zurück.

Zwei Werke von Heinz Schochs Textilcollagen Bild:Ortsmuseum Flawil

Das Ortsmuseum Flawil muss sich wie alle anderen auch, an die Bestimmungen des Bundesrats halten. Die Organisation und Planung wird so zur Herausforderung. Kurator Urs Schärli sagt: «Eine Vernissage ist im Moment nicht möglich.» Er ergänzt:

«Im Saal darf sich nur eine beschränkte Anzahl Personen aufhalten»

Wenn mehrere Besucher zur Kunstausstellung kommen, bietet Urs Schärli als Alternative zur Zeitüberbrückung das Biedermeier Zimmer an, wo Besucherinnen und Besucher einen Film über den Künstler sehen. Der Film trägt den Titel «In den Fabriken der Habisreutinger Ottiker A.-G.,Flawil. » Der Film wurde von Harald Schiess und Urs Schärli am 21. Oktober im Keller der Habis Textil AG entdeckt, dürfte 1927 gedreht worden sein.

Das ist der Künstler Heinz Schoch Bild: Ortsmuseum Flawil

Heinz Schoch tritt früh in die Fussstapfen seiner Eltern und wird zum Textiltechniker und Textildesigner ausgebildet. Nach dem er berufliche Erfahrungen in den USA gesammelt hatte, übernimmt er den elterlichen Stickereibetrieb. Seine kreative Arbeit mit Textilcollagen begann er als 20-jähriger junger Mann. Mit verschiedenen Materialien, Farben, Formen und Mustern entwickelt er fortwährend neue Kompositionen, die aufgrund ihrer Vielfalt faszinierten. So begann der Künstler 1987 seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Heinz Schoch war schon vor einigen Jahren im Lindengut zu Gast und stellte seine Werke aus.

Die einfallsreichen Werke des Textiltechniker und Designers Bild: Ortsmuseum Flawil

Der Kurator und Präsident des Vereins Urs Schärli sagt:

«Der Verein Ortsmuseum Flawil will das künstlerische Schaffen von Heinz Schoch in Erinnerung rufen.»