Flawil «Die vielen Herausforderungen kosten Kraft»: Flawils Gemeindepräsident Elmar Metzger kündigt Rücktritt an Elmar Metzger hat während mehr als 20 Jahren die Gemeinde Flawil mitgeprägt. Die vergangenen achteinhalb Jahre als Gemeindepräsident. Nun hat er seinen Rücktritt per 29. Februar 2024 angekündigt. Die Ersatzwahl findet am Sonntag, 18. Juni 2023, statt.

Im 64. Altersjahr möchte Elmar Metzger nach intensiven Jahren für die Gemeinde Flawil einen Schritt kürzertreten. Bild: PD

Während über 20 Jahren hat Elmar Metzger (Die Mitte) die Gemeinde Flawil mitgeprägt. In all den Jahren als Mitglied des Gemeinderats, wovon fünfeinhalb Jahre als Schulratspräsident und dann-zumal fast zehn Jahre als Gemeindepräsident. Nun hat Elmar Metzger seinen Rücktritt per Ende Februar 2024 angekündigt. Dies teilt die Ratskanzlei mit.

«Seit dem 1. Juli 2014 darf ich zusammen mit dem Gemeinderat und mit einer leistungsfähigen Verwaltung die Gemeinde führen und gestalten. Eine wunderbare Aufgabe, die mir grosse Freude bereitet. Doch die Bewältigung der vielen Herausforderungen verlangt jeder Zeit vollen Einsatz und kostet Kraft», sagt Elmar Metzger. Im 64. Altersjahr möchte er nach intensiven Jahren für die Gemeinde Flawil einen Schritt kürzertreten und den nächsten Lebensabschnitt in Angriff nehmen. Der Rat hat das Rücktrittsgesuch per 29. Februar 2024 genehmigt.

Meilensteine miterlebt und mitgeprägt

Elmar Metzger hat einige Meilensteine der städtischen 10’450-Einwohner-Gemeinde mit Dorfcharakter miterlebt und mitgeprägt. Während seiner Amtszeit als Gemeindepräsident gelang es, den drohenden Verlust des Fernverkehrshalts abzuwenden, heisst es in der entsprechenden Mitteilung. Die Streichung des Fernverkehrsangebots hätte gravierende Konsequenzen für Flawil gehabt. Seit Dezember 2018 halten die Fernverkehrszüge sogar im Halbstundentakt in Flawil.

Alle Kraft hat Elmar Metzger zusammen mit dem Gemeinderat ebenfalls für eine gute Nachfolgelösung für das Spital Flawil, das im Sommer 2021 nach fast 130 Jahren geschlossen wurde, verwendet. Am bisherigen Standort des Spitals Flawil entsteht der Neubau eines Kompetenzzentrums für Gesundheit, Therapie und spezialisierte Langzeitpflege. Zusammen mit dem Gemeinderat hat Elmar Metzger auch unzählige Projekte und Geschäfte sowie unterschiedliche Vorlagen für Bürgerversammlungen und Abstimmungen verabschiedet, die von den Flawiler Stimmberechtigten genehmigt wurden. Dazu gehört unter anderem das Ja zur Neugestaltung des Marktplatzes. Im Zentrum von Flawil entsteht ein Kulturhaus mit offener Markthalle und Tiefgarage.

Ersatzwahl am 18. Juni 2023

Der Gemeinderat hat den Termin für die Ersatzwahl auf den 18. Juni 2023 angesetzt. Ein allfälliger 2. Wahlgang findet am Sonntag, 22. Oktober 2023, statt. Der Rat hat die Ersatzwahl so festgelegt, dass ab 1. März 2024 die Gemeinde von der Nachfolgerin oder dem Nachfolger geführt werden kann. Diese Person hat dann Zeit, sich in das Amt einzuarbeiten und sich im Rahmen der Erneuerungswahlen für die Amtsdauer 2025–2028 vom 22. September 2024 erneut wählen zu lassen.

Suche nach Kandidierenden

Die Anforderungen an das Gemeindepräsidium sind vielseitig. Deshalb erachtet der Gemeinderat die Unterstützung durch ein Personalberatungsunternehmen bei der Suche nach einer Nachfolge-rin oder einem Nachfolger als sinnvoll. Dafür hat er einen Nachtragskredit genehmigt. Zudem bittet der Rat die Flawiler Parteien, eine Findungskommission zu bilden, welche den Rekrutierungsprozess mit dem HR-Unternehmen eng begleitet. (pd/ahi)