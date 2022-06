Flawil Flawiler Team am Weltfinal der World Robot Olympiad Nach dem Schweizer Final der World Robot Olympiad stehen die Teams fest, welche im November am Weltfinal in Dortmund teilnehmen werden. Qualifiziert haben sich auch Damian Hardegger und Philipp Kündig aus Flawil.

Damian Hardegger und Philipp Kündig am Schweizer Final der World Robot Olympiad. Bild: PD

Damian Hardegger besucht das Gewerbliche Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen und sein Kollege Philipp Kündig die Kantonsschule Burggraben. Als «Flawil Beavers» haben die beiden am Wochenende im aargauischen Hausen den zweiten Platz in der Altersklasse der 16- bis 19-Jährigen des Schweizer Finals der World Robot Olympiad sowie den Spezialpreis «DesignOvation» gewonnen. Damit schafften sie die Qualifikation für den Weltfinal vom 17. bis 19. November in Dortmund.

Über hundert junge Tüftlerinnen und Tüftler hatten an der Schweizer Ausscheidung vom 25. Juni ihre Lego-Roboter programmiert und über die Spielfelder gesteuert.

Roboter – Freund und Helfer

Das Thema der diesjährigen World Robot Olympiad ist «My Robot – My Friend». Die Aufgaben behandeln Lebensbereiche, in denen Roboter den Menschen in Zukunft unterstützen könnten. So müssen sie Patienten im Krankenhaus versorgen, der Feuerwehr bei einer Rettungsaktion beistehen oder Unkraut aus dem Garten entfernen. Am Vormittag muss der Roboter im Vorfeld bekannte Aufgaben erledigen. Am Nachmittag haben die Kids zweieinhalb Stunden Zeit, den Roboter für eine neue Herausforderung zu programmieren.

An jedem der Spielfelder halten ehrenamtliche Schiedsrichter fest, wie sich die Roboter schlagen. Letztlich dürfen drei Teams aus jeder Altersklasse aus Siegerpodest steigen, jeweils zwei qualifizieren sich für die internationale Robotik-Olympiade. (pd)