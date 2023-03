Flawil Erst der Baustopp-Streit, jetzt die Kandidatur: Patric Burtscher will Gemeindepräsident von Flawil werden Noch hat die Findungskommission ihre Kandidierenden für die Nachfolge von Gemeindepräsident Elmar Metzger nicht präsentiert. Dennoch ist seit Sonntag ein erster Bewerber um das Amt namentlich bekannt: Patric Burtscher stellt sich für die Wahl vom 18. Juni zur Verfügung.

Patric Burtscher kandidiert für das Amt des Flawiler Gemeindepräsidenten. Bild: PD

Burtscher ist in Flawil kein Unbekannter. Der ehemalige Unternehmer ist im Dorf aufgewachsen. Vor drei Jahren erst hat er die Burtscher Elektro- und Gebäudetechnik AG an der St. Gallerstrasse an seine Nachfolger übergeben und ist vorübergehend ins Bündnerland gezogen. Am 1. April kehrt er nun in seinen Heimatort zurück - um etwas zu bewegen.

Miteinander heisst im Dialog stehen

Mit seiner Kandidatur und seinem Engagement als Gemeindepräsident will Patric Burtscher für frischen Wind sorgen. Das überrascht nicht. Denn dass er mit jenem, der heute in Flawil weht, nicht vorbehaltlos einverstanden ist, hat er in den vergangenen Wochen wiederholt deutlich gemacht: Im Zusammenhang mit dem über seine Baustelle an der

St. Gallerstrasse verhängten Baustopp. Dieser hatte ihn und sein Projekt nicht nur in die regionalen, sondern gar in die nationalen Schlagzeilen gebracht.

In der Begründung seiner Kandidatur schreibt er denn auch: «Es darf nicht sein, dass kritische Bürgerinnen und Bürger, die für Recht und ihre Meinung einstehen, als Querulanten abgetan werden. Miteinander heisst miteinander im Dialog stehen, heisst gemeinsam den Weg gehen, heisst nach Pflichten und Rechten zusammenleben und ein lebenswertes Flawil Miteinander gestalten.» Und er verspricht: «Ich werde mich für eine funktionierende, kompetente Gemeindeverwaltung und für ein lebendiges Dorf einsetzen. In ‹meinem› Flawil sind alle gleich und werden anständig behandelt.»

Eignung bestätigt

Sein Leben habe sich verändert, seit er die Verantwortung für das Geschäft seinen ehemaligen Mitarbeitern übergeben habe, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Er verfolge die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen und Ereignisse im In- und Ausland, beschäftige sich mit Permakultur und verbringe viel Zeit in der Natur. Als Ortsbürger von Flawil schätze er es besonders, in einer direkten Demokratie aufwachsen, sich bewegen und leben zu können.

Dass ihm der vom Gemeinderat beauftragte Personalberater die Eignung für das anspruchsvolle Amt bestätigt, nimmt der 52-Jährige gerne mit in den Wahlkampf. Diesen startet der parteilose Kandidat am 14. April auf dem Bahnhofplatz in Flawil. Er freue sich auf den Austausch mit der Bevölkerung und werde «die Ideen, Konzepte und Lösungen für die Zukunft von Flawil an der Basis und in der Breite diskutieren».

Die Einreichefrist für Kandidaturen für das Flawiler Gemeindepräsidium endet am 17. April. Die Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer 2021-2024 findet dann am 18. Juni, ein allfälliger zweiter Wahlgang am 22. Oktober statt. Elmar Metzgers Amtszeit endet Ende Februar nächsten Jahres.