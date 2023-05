Onlineshop Die Migros verlangt neu einen Stosszeiten-Zuschlag: Diese Liefertermine werden teurer – und so viel kosten Coop und Co.

Wer seine Einkäufe von der Migros nach Hause liefern lässt, muss bald je nach Zeitfenster tiefer in die Tasche greifen. Begründet wird das mit einer besseren Auslastung der Logistik. So sehen die neuen Tarife aus – und so viel bezahlen Sie bei Coop, Aldi und Co.