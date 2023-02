Flawil «Ich rechne mit einer Busse von einem Franken»: Bauherr lässt sich von Baustopp nicht aufhalten Die Lagerhalle müsste längst stehen. Doch der Bau verzögerte sich immer wieder und seit Mitte Dezember geht gar nichts mehr: Die Baubehörde hat einen Baustopp verfügt. Für Bauherr Patric Burtscher kein Grund, klein beizugeben.

Die Kanalisationsleitung verläuft unter dem Vorplatz zur Tiefgarage, die Patric Burtscher unter Missachtung der Auflagen der Baubewilligung erstellt hat. Bild: Andrea Häusler

Burtscher fühlt sich von der Flawiler Baubehörde gegängelt. Und dies nicht erst seit vergangenem Dezember, als diese über seine Baustelle an der

St.Gallerstrasse 150 einen Baustopp verhängte. Seit Jahren schlägt er sich mit der zuständigen Stelle im Gemeindehaus herum, verhehlt nicht, dass er inzwischen arg genervt ist. In Flawil, sagt er, würden Bauwillige völlig unterschiedlich behandelt: «Bei den einen geht es schnell, bei den andern eben nicht.»

Der ehemalige Gewerbler, der heute im Bündnerland wohnt, plante kein Grossprojekt. Eine Gewerbehalle aus Stahl mit Tiefgarage und Solarspeichertank sollten es werden. 2019 war die Einweihung geplant – zum 20-Jahr-Jubiläum der Burtscher Elektro- und Gebäudetechnik AG, die er vor rund zwei Jahren verkauft hat. Doch zu jenem Zeitpunkt lag erst die Baubewilligung vor – eine unter Vorbehalt.

Denn auf der Liegenschaft lastet eine Dienstbarkeit. Diese verpflichtet die Gemeinde dazu, die unter dem Vorplatz verlaufende öffentliche Kanalisationsleitung auf ihre Kosten umzulegen, wenn bauliche Veränderungen dies erfordern. Die Gemeinde knüpfte die Bewilligung an die Bedingung, dass die Leitungsumlegung vor Beginn der Bauarbeiten erfolgt.

Rechtswidriger Baustart

Heute, gut drei Jahre später, liegt das Kanalisationsrohr immer noch im Boden zwischen den Liegenschaften St.Gallerstrasse 150 und 154. Jedoch steht östlich des Gewerbebaus eine neue Tiefgarage. Dass er diese illegal erstellt hat, ist sich Patric Burtscher bewusst. Er sagt aber: «Ich musste etwas tun.» Ihm geht es auch um den Betrieb: «Meine Nachfolger werden die neue Infrastruktur brauchen.» Die Auflage der Gemeinde empfindet er mehr als Schikane, denn als Notwendigkeit. Denn der Neubau tangiere die Leitung überhaupt nicht, da diese weiter östlich verlaufe.

Ohnehin hätte man diese schon 2017 neu verlegen können. Damals, als er die Betriebszufahrt saniert habe, beziehungsweise wegen des Hochwasserschutzes habe tiefer legen müssen. «Ich hatte die Gemeinde auf die Leitungsproblematik im Zusammenhang mit der geplanten Betriebserweiterung angesprochen, doch es passierte nichts.»

Am 13. Februar setzt das Strassenkreisinspektorat Gossau die Sanierungsarbeiten an der St. Gallerstrasse fort. Diese wird vom umstrittenen Abwasserrohr unterquert. Auch vor diesem Hintergrund ist Burtscher völlig unverständlich, dass die Leitungsumlegung auf seinem Areal nicht längst erfolgt ist. «Jetzt wird die Strasse saniert, um später wieder aufgerissen zu werden.»

Zwist um Leitungsführung

Patric Burtscher vor seiner Baustelle in Flawil, wo er bis vor zwei Jahren gewohnt hat. Bild: TVO

Der Baubeginn ohne Baufreigabe blieb für Patric Burtscher nicht ohne Folgen. Vor Weihnachten fuhr die Polizei vor und schloss die Baustelle. Seither sind die Arbeiten eingestellt. Vor dem Eingang der Tiefgarage türmt sich ein Erdwall. Zufahren kann Burtscher nicht, aber auch nicht weiterbauen: wegen des Baustopps und wegen der Leitung unter dem Vorplatz. Denn um diese wird weiterhin diskutiert. Jetzt geht es um die Linienführung.

Die von der Gemeinde favorisierte Lösung passt Burtscher aus betrieblichen Gründen nicht. Sein Alternativvorschlag kostete allerdings rund 100'000 Franken mehr. Der Differenzbetrag ginge zulasten der Bauherrschaft und wäre vorgängig auf ein Sperrkonto einzuzahlen. Burtscher misstraut nicht nur der Kostenberechnung, sondern stellt auch die Seriosität der Abklärungen in Frage. Er sagt: «Mir wurde ein Foto mit einem aufgemalten Linienverlauf gezeigt.»

Speichereinbau trotz Baustopp

Gegen den Baustopp hat er Rekurs eingelegt. Die Sache liegt nun beim Kanton. Aufgrund des hängigen Rechtsverfahrens wollen sich weder die kantonalen noch die kommunalen Behörden zum Sachverhalt äussern.

Rechtsverfahren dauern, Burtscher hat aber keine Zeit. Denn die Fördergelder des Kantons für die thermische Solaranlage sind an Fristen gebunden. «Der Speichertank wird nun bestellt und auch eingebaut – Baustopp hin oder her», sagt Patric Burtscher. Dass ihm damit weiteres Ungemacht drohte, schreckt ihn nicht: «Mir ist in Flawil ein Fall bekannt wo fünf Meter über die Bauline gebaut wurde. Die Busse betrug 300 Franken. In Relation dazu, rechne ich mit einer Busse von einem Franken.»