Flawil Ein Reihenhaus für 70'000 Franken: 60 Jahre brauchte Flawil für das Wachstum aufs Doppelte Noch nie in ihrer 1150-jährigen Geschichte ist die Gemeinde Flawil so stark gewachsen wie in den letzten 60 Jahren. Die Siedlungsfläche hat sich ausserordentlich ausgedehnt.

Der westliche Teil Flawils ist weitestgehend in den vergangenen 60 Jahren entstanden. Am unteren Bildrand (von links) der Kerbelring, das Mühlebach- und Fohlenwegquartier, die Blöcke an der Unterstrasse und die Reihenhäuser am Eisbahnweg. Oben links die Überbauung Herrensberg, darunter das Fischbacher-Areal. Bild: Hans Ulrich Schweiss (2008)



Wenige Zahlen belegen den Wandel. Die Flawiler Bevölkerung wuchs von 1960 bis 2020 um ausserordentliche 45 Prozent, von 7256 auf 10514 Einwohner. Entsprechend nahm die Anzahl Häuser zu. Sie verdoppelte sich von 1090 auf 2002. Die Haushaltungen wuchsen sogar um das Zweieinhalbfache: Von 1900 Haushaltungen im Jahre 1960 auf 4918 im 2020. Der dörfliche Charakter Flawils ist in diesen Jahrzehnten städtischer und urbaner geworden.

Ein Quadratmeter Flawiler Boden für 20 Franken

Der westliche Teil der Gemeinde Flawil ist weitestgehend in den letzten 60 Jahren entstanden. Der Weiler Botsberg an der Wiler Strasse war dazumal umgeben von weiten Wiesen und Obstbäumen, dazwischen einzelne Bauernhöfe. Im Laufe der Jahre wurde der Mittlere Botsberg bis zum Niederberg, Mettlen und zur Oberen Weidegg immer dichter überbaut.

Die westliche Entwicklung begann 1960/61 mit dem Bau von drei Wohnblöcken an der Mühlebachstrasse, angrenzend an den Weiler Botsberg. Damals kostete ein Quadratmeter Land noch 20 Franken. Darauf folgten in den Jahren 1962/65 sechs Mehrfamilienhäuser an der Unterstrasse, gleichzeitig mit den Reiheneinfamilienhäusern am Eisbahnweg. Ein solches Flachdachhaus kostete damals um die 70000 Franken.

Die Wohnblöcke und das Hochhaus

Einen städtebaulichen Schwerpunkt bildete die Grossüberbauung am Fohlenweg in den Jahren 1980 bis 1984 mit mehr als einem Dutzend Mehrfamilienhäusern und einem 8-stöckigen Hochhaus. Die Häuser sind im rustikalen Backsteinstil. Zu jener Zeit entstanden auch erste Reiheneinfamilienhäuser am Eingang zur Bogenstrasse und am Ende der Mühlebachstrasse.

Anfang der 1990er-Jahre kam die verdichtet gebaute Kerbelring-Siedlung hinzu. Ab 2010 entstanden weitere Wohnblöcke am westlichen Ende der Bogenstrasse bis zur Toggenburger Strasse. Nördlich davon bis zur Wilerstrasse befindet sich heute das noch grösste unerschlossene Gebiet der Gemeinde.

Zwei öffentliche Bauten dominieren das Quartier des Mittleren Botsberges: die Schulanlage Botsberg, bezogen 1998, und die Heilpädagogische Schule (HPS) am Niederberg, die sich 1970 niederliess. Während der Weiler Botsberg mit dem Bauboom im Häusermeer «aufging», konnte der Weiler Oberbotsberg auf dem exponierten Höhenzug dank raumplanerischen Massnahmen freigehalten und als markanter Siedlungspunkt beibehalten werden.

Der Herrensberg: Flawils neue Skyline

Die wohl bedeutendste Überbauung und jene, die das Flawiler Siedlungsbild grundlegend veränderte, ist das neue Quartier auf dem Herrensberg. Flawil erhielt damit eine eigentliche Skyline. Ab 1970 bis 1985 entstand ein Mehrfamilienhaus nach dem andern, auch drei 8-stöckige Hochhäuser. Die ausgezeichnete Wohnlage «sonnenhalb» an der Lörenstrasse / Ruhbergstrasse mit Fernsicht ist nach wie vor eine begehrte Wohnlage.

Die nördliche Seite der Wiler Strasse wurde sukzessive überbaut, besonders augenfällig das Fischbacher-Areal mit der Ökosiedlung, gebaut Anfang der 1990er-Jahre. In verschiedenen Etappen entstanden zentrumsnahe Überbauungen. Zu erwähnen sind die grosse Wohnsiedlung im Wisental mit einer Seniorensiedlung, gebaut 1990 bis 1995, und jene im Friedberg hinter dem Bahnhof, erstellt 1998 bis 2013. Auch an der Gehrenstrasse östlich des Fussballplatzes entstanden 1985/1987 Wohnhäuser, ebenso an der Oberstrasse, im Tannenbühl, in den Riedern, an der Lindenstrasse.

Bild: Bild: Hans Ulrich Schweiss (2016)

Entwicklung am Landberg und im Annagarten

Ab dem Jahre 2000 verlagert sich die Bautätigkeit vermehrt in den östlichen Teil der Gemeinde ins Feld-Quartier. Am Landberg entstand ein Kranz von Einfamilienhäusern. Neue Ein- und Mehrfamilienhäuser wurden an der Fichten-, Erlen- und Birkenstrasse errichtet. Die Flachdach-Siedlung im Annagarten setzt einen markanten Siedlungsschwerpunkt. Am Eingang zur Landbergstrasse wird das Quartier vollständig umgestaltet. Die gegenwärtig im Bau befindlichen Wohnblöcke ergänzen die bereits neu erstellten Mehrfamilienhäuser und die zwei lang gestreckten Wohnblöcke am Böschenweg.

Prägende Architekten

Mit der baulichen Entwicklung der Gemeinde Flawil in den letzten 60 Jahren ist ein Name besonders verbunden: Architekt Kurt Hättenschwiler. Er realisierte zusammen mit seinen beiden Geschäftspartnern Bobby Allenspach und Otto Bommeli unzählige Überbauungen. Bereits als 24-jähriger eröffnete der heute 85-jährige Hättenschwiler im Jahre 1959 sein Architekturbüro, die spätere HAB AG. Auch andere Architekten hinterliessen ihre Spuren, beispielsweise der bereits 1995 im Alter von 53 Jahren verstorbene Adolph Blumenthal.