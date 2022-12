Flawil «Die vielen Herausforderungen kosten Kraft»: Flawils Gemeindepräsident Elmar Metzger kündigt Rücktritt an Während über 20 Jahren hat Elmar Metzger die Gemeinde Flawil mitgeprägt: Als Mitglied des Gemeinderats, davon fünfeinhalb Jahre als Schulratspräsident und schliesslich als Gemeindepräsident. Ende Februar 2024 will er nun von seinem Amt zurücktreten. Die Ersatzwahl ist auf den 18. Juni 2023 angesetzt.

Im 64. Altersjahr möchte Elmar Metzger nach intensiven Jahren für die Gemeinde Flawil einen Schritt kürzertreten. Bild: PD

«Seit dem 1. Juli 2014 darf ich zusammen mit dem Gemeinderat und mit einer leistungsfähigen Verwaltung die Gemeinde führen und gestalten. Eine wunderbare Aufgabe, die mir grosse Freude bereitet. Doch die Bewältigung der vielen Herausforderungen verlangt jederzeit vollen Einsatz und kostet Kraft», sagt Elmar Metzger. Energie und Leistungsfähigkeit, die er sich zumindest teilweise für einen neuen Lebensabschnitt, die Jahre nach dem Berufsleben, aufheben möchte.

Der Zeitpunkt des Rücktritts am 29. Februar 2024, zehn Monate vor Legislaturende und 20 Monate vor seiner ordentlichen Pensionierung, mag erstaunen. Er sei aber wohlüberlegt festgelegt worden, sagt Metzger und ergänzt:

«Es ist der letztmögliche Termin für einen Rücktritt während der laufenden Amtsperiode.»

Und Letzteres sei das Ziel gewesen. Denn auf Beginn einer Legislatur geeigneten Ersatz zu finden, sei schwierig, einen amtierenden Gemeindepräsidenten für eine Bewerbung zu gewinnen gar nahezu unmöglich. Metzger erklärt: «Dieser müsste für eine Kandidatur vom Amt zurücktreten und stünde nach einer allfälligen Nichtwahl in Flawil ohne Arbeit da.» Eine gleichzeitige Kandidatur in zwei Gemeinden sei ja naheliegenderweise nicht möglich.

Die Wahl der neuen Flawiler Gemeindepräsidentin oder des neuen Gemeindepräsidenten findet am 18. Juni 2023 statt. Dass sich der oder die Gewählte bereits ein gutes halbes Jahr nach dem Amtsantritt am

1. März 2024 den Erneuerungswahlen für die Legislaturperiode 2025–2028 stellen muss, vermag Metzger nichts Negatives abzugewinnen. Im Gegenteil: «Die Person hat dadurch Zeit, sich in das Amt einzuarbeiten.»

Externes Büro und Findungskommission

Die Anforderungen an das Präsidium einer Gemeinde mit knapp 10'500 Einwohnenden sind vielseitig. Dies begründet auch den Entscheid des Gemeinderats, für die Suche nach einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers ein Personalberatungsunternehmen zu verpflichten. Der Gemeinderat hat den erforderlichen Kredit gesprochen, kommuniziert den Betrag aber nicht. Gleichzeitig sind die Flawiler Parteien gebeten, eine Findungskommission zu bilden, welche den Prozess mit dem HR-Unternehmen begleitet.

Ein externes Unternehmen mit dem professionellen Teil der Rekrutierung zu betrauen, entspreche einem zunehmendem Trend, sagt Elmar Metzger, der von durchwegs guten Erfahrungen aus anderen Gemeinden weiss. Den Parteien bliebe der politische Teil, die Beurteilung und Bewertung von selektionierten Bewerbungsprofilen. Dies entlaste die Findungskommission, die sich ausschliesslich mit Kandidierenden befassen muss, die das Rüstzeug für die Aufgabe mitbringen.

Meilensteine miterlebt und mitgeprägt

Elmar Metzger hat seinen Beruf stets gern ausgeübt und er tut das nach wie vor. Er betont denn auch: «In den verbleibenden 14 Monaten wird nochmals Vollgas gegeben.» Gleichzeitig ist ihm bewusst, dass einige der aufgegleisten Projekte nicht mehr während seiner Amtszeit umgesetzt werden können: das Hochwasserschutzprojekt Dorf-/Tüfibach beispielsweise, oder der langfristige Erhalt des Stickerquartiers. Wobei Metzger einräumt, dass es für den Mann oder die Frau nach ihm durchaus positiv sei, Projekte übernehmen und weiterbegleiten zu dürfen, bevor – oder während – Neues lanciert wird.

Geht Elmar Metzger, dannzumal im 64. Lebensjahr, in den vorzeitigen Ruhestand, bleiben zahlreiche Meilensteine seiner Karriere. Das erfolgreiche Bemühen um den Fernverkehrshalt in Flawil etwa, oder die Nachfolgelösung für das Spital Flawil, für die er sich mit Herzblut engagiert hatte. Schliesslich aber auch unzählige Projekte und Geschäfte sowie unterschiedliche Vorlagen für Bürgerversammlungen und Abstimmungen, die er mit dem Gemeinderat verabschiedet hat und von den Flawiler Stimmberechtigten genehmigt wurden. Exemplarisch dafür stehen der neue Bahnhofplatz, der anstehende Bau einer Dreifachturnhalle mit Musikschulzentrum im «Feld» oder die Neugestaltung des Marktplatzes mit einer offenen Markthalle, einem Kulturhaus sowie einer Tiefgarage im Dorfzentrum.