flawil Die Menschen fanden in letzter Sekunde Zuflucht in der Kirche: Heftiges Gewitter setzte «Sommer im Feld» ein jähes Ende Der Sturm zerstörte die gesamte Infrastruktur der Veranstaltungsreihe der reformierten Kirchgemeinde Flawil. Auch die Feuerwehr musste ausrücken.

Der Zauberer Dan White bei seinem Auftritt bei «Sommer im Feld» am 14. Juni. Bild: zvg

Als der Sturm kam, fanden die Menschen Schutz in der Kirche. Am vergangen Donnerstag fand die Veranstaltungsreihe «Sommer im Feld» der reformierten Kirchgemeinde Flawil ein unschönes Ende. Ein Gewitter zerstörte gemäss einer Mitteilung die gesamte Infrastruktur der Veranstaltungsreihe, in deren Rahmen in den letzten Monaten über 70 Veranstaltungen mit mehreren tausend Besuchenden stattfanden.

«In absolut letzter Sekunde» seien die Besuchenden in die Kirche gelangt, heisst es in der auf der Website von «Sommer im Feld» veröffentlichten Mitteilung. Für weitere Auskünfte stand die reformierte Kirchgemeinde nicht zur Verfügung.

Die Feuerwehr stand im Einsatz

Wie Regionalkommandant Stefan Kramer auf Anfrage bestätigt, waren Feuerwehrleute des Sicherheitsverbunds Region Gossau am Donnerstag in Flawil im Einsatz. «Der Sturm hat die Zelte komplett zusammengelegt», sagt Kramer. Das Spezielle an dem Gewitter seien die heftigen Sturmböen gewesen, stark genug, um auch Bäume in der Region zu Fall zu bringen.

Bei ihrem Eintreffen stellten die Feuerwehrleute fest, dass sich die Besuchenden bereits in der Kirche in Sicherheit gebracht hatten, wo sie ausharrten, bis das Gewitter vorbei war. Indem sie etwa lose Gegenstände wegräumte, habe die Feuerwehr weitere Gefährdung verhindert. Wie der Mitteilung der reformierten Kirchgemeinde zu entnehmen ist, wurde niemand verletzt.

Von den verbleibenden fünf Veranstaltungen können drei noch im nahen Lindensaal stattfinden; am Mittwoch ein Konzert des Kindermusikers Andrew Bond und ein Referat über ein Hilfswerk in Indien, am Donnerstag ein Input der Caritas zum Thema Armut in der Schweiz. Das Konzert der Band Pickheads und der Abbautag hingegen mussten abgesagt werden.