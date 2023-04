Flawil Der Polizeiposten bleibt vorläufig offen – doch die Schliessung ist nur sistiert: «In Zukunft wird nochmals darüber befunden werden» Die Polizeistation Flawil wird vorläufig nicht geschlossen, die Kantonspolizei kann den Gemeinden Degersheim und Flawil damit für den Moment entgegenkommen. Doch die Polizeiarbeit wird sich in Zukunft voraussichtlich immer weniger auf lokale Polizeistationen abstützen.

In Flawil befindet sich eine von fünf Polizeistationen der Polizeiregion Fürstenland-Neckertal. Bild: PD

Die Zeiten von Dorfpolizist Wäckerli auf dem Fahrrad sind vorbei. Lokale Polizeistationen wie jene in Flawil sind heute vor allem administrativ tätig: Hier können Anzeigen erstatten werden, zudem werden diverse polizeiliche Abklärungen getroffen.

Auch die Polizeipatrouillen, welche durch die Flawiler Quartiere fahren, kommen mehrheitlich vom Polizeistützpunkt Oberbüren. Im Einsatzdispositiv für dringende Ereignisse spielen die lokalen Polizeistationen ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle. Das meiste wird von der kantonalen Notrufzentrale in St.Gallen gesteuert. Sie beordert die verfügbaren Einsatzkräfte – meist die mobile Polizei – an den jeweiligen Einsatzort.

Urs Gallati, Leiter Polizeiregion Fürstenland-Neckertal. Bild: PD

So erklärte es Urs Gallati, Leiter der Region Fürstenland-Neckertal bei der Kantonspolizei, kürzlich an einem Stammtisch der FDP Flawil. Gemäss einer Mitteilung der Partei sagte Gallati, dass für die Flawiler Bevölkerung nicht der Standort des Polizeipostens wichtig sei, sondern das rasche Eintreffen der Einsatzkräfte im Bedarfsfall.

Leiter der Polizeistation geht in Pension

Die Schliessung von kleineren Polizeistationen im Kanton – darunter diejenige in Flawil – wurde bereits 2021 im Rahmen einer Sparmassnahme in Erwägung gezogen. Im vergangenen Jahr wurden dann mehrere Polizeiposten vorübergehend geschlossen oder wie in Flawil «personalseitig reduziert», wie es die Kantonspolizei formulierte. Grund dafür waren Personalengpässe aufgrund akkumulierter Ferientage und Überstunden.

Die Diskussion über eine mögliche Schliessung des Polizeipostens hat in der Flawiler Bevölkerung Verunsicherung ausgelöst. Ende März konnte sie aufatmen. Die Gemeinde teilte mit: «Die Polizeistation Flawil wird vorläufig nicht geschlossen. Diesen Entscheid hat die Führung der Kantonspolizei St.Gallen nach intensivem Austausch mit den Gemeindepräsidenten von Flawil und Degersheim gefällt.»

Der in Pension gehende Leiter der Polizeistation Flawil werde aber nicht durch eine neue Führungsperson ersetzt. Die Führung des Flawiler Standorts und des Teams werde neu von der Polizeistation Gossau übernommen. In Flawil soll als Ersatz für den in Pension gehenden Leiter eine zusätzliche Mitarbeiterin oder ein zusätzlicher Mitarbeiter den Dienst antreten.

Polizei kommt Gemeinden vorläufig entgegen

Doch das Wort «vorläufig» in der Mitteilung der Gemeinde deutet darauf hin: Die Schliessung ist nicht vom Tisch. «Grundsätzlich hat die Kantonspolizei St.Gallen einen Schliessungsentscheid gefällt, welcher nun aber nach dem Austausch mit den Gemeinden sistiert wurde», teilt Polizeisprecher Florian Schneider auf Anfrage mit.

Die vorläufig weitere Nutzung habe für die Kantonspolizei primär logistische Gründe. Unter anderem würden so den mobilen Einsatzkräften in Flawil Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Dazu komme, dass das Gebäude dem Kanton gehöre und daher keine zusätzlichen Kosten anfallen. Schneider sagt: «Ebenso konnten wir den Gemeinden mit dieser Lösung vorläufig entgegenkommen.»

Die Schliessung ist daher zwar vorderhand ausgesetzt. Aber: «In Zukunft wird nochmals darüber befunden werden», sagt Schneider. Einen Zeithorizont dafür gebe es noch nicht.

Auch nach Einschätzung von Polizeiregion-Leiter Urs Gallati am FDP-Stammtisch wird sich die Polizeiarbeit in Zukunft noch mehr auf zentrale Einsatzorte wie Oberbüren und immer weniger auf lokale Polizeistationen wie Flawil abstützen. In der Mitteilung der Gemeinde heisst es zum kleinen Flawiler Posten: «Aufgrund von Einsätzen der Mitarbeitenden zugunsten der ganzen Polizeiregion oder wegen Ausbildungsabwesenheiten ist es herausfordernd, ständige Öffnungszeiten zu garantieren.» Die Mitarbeitenden in Flawil sind deshalb nach telefonischer Terminvereinbarung für die Bevölkerung da.