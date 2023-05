Flawil «Das Niveau ist heute enorm hoch»: Ursula Jaggi über die Musikschule Flawil, die vor 50 Jahren aus einer Not entstanden ist Filmmusik aus den letzten 50 Jahren und Melodien von 1973: Die Musikschule Flawil feiert das halbe Jahrhundert ihres Bestehens mit einem Konzert. Für Ursula Jaggi ist der Auftritt vom Freitag auf der «Lindensaal»-Bühne einer der letzten Höhepunkte ihres Berufslebens: Im Sommer wird die umtriebige Musikschulleiterin pensioniert.

Ursula Jaggi hat die Musikschule Flawil in den vergangenen sechs Jahren geleitet. Am 1. August übergibt sie die Verantwortung Wolfgang Dautel. Bild: Andrea Häusler

Kein Festakt, keine Jubiläumsschrift: Die Musikschule Flawil feiert ohne spektakuläres Rahmenprogramm. «Ursprünglich war angedacht, das 50-jährige Bestehen mit der Eröffnung des geplanten Musikschulzentrums zu feiern», sagt Musikschulleiterin Ursula Jaggi.

Jedoch sei mit der Fertigstellung des Neubaus erst gegen Ende 2025 zu rechnen. Das Jubiläumskonzert vom 5. Mai ist für die Primarlehrerin mit Lehrdiplom für Klavier und Orgel aber alles andere als eine Notlösung. Es ist eine Alternative, die zur Musikschule passt.

Aus einer Notsituation entstanden

«50 Jahre grosses Kino» – der Titel des Konzertabends lehnt sich an die Entwicklung der Musikschule an, die ursprünglich aus der Not entstanden war: Für die Flawiler Kinder gab es keine Musiklehrpersonen. Ein Umstand, der den Organisten Etienne Krähenbühl und Dr. Bruno Hofer initiativ werden liess. Der Pfarrer und Schulrat Luciano Kuster war es schliesslich, der das Anliegen in den Schulrat trug.

Trotz Bedenken angesichts der erheblichen Kosten wurde das Musikschulprojekt 1972 aufgegleist und 1973 umgesetzt. Im Frühjahr startete das neue Angebot dann mit neun Grundkurslehrerinnen und 131 Schülerinnen und Schülern. 45 Kinder besuchten bei sieben Lehrpersonen den Instrumentalunterricht.

In den späten 80er-Jahren besuchten nahezu 400 Kinder die Musikschule. Heute lernen hier, bei 23 Lehrpersonen, knapp 300 Schülerinnen und Schüler im Einzelunterricht ein Instrument spielen. Ungefähr 100 Kinder singen oder musizieren zudem in 15 Ensembles, im Orchester oder wirken in Chorgruppen oder Bands mit, wie Ursula Jaggi sagt. Dazu kommen 280 Kinder der 1. und 2. Klasse, welche sich in der musikalischen Grundschule oder dem Instrumentenkarussell ans Musizieren herantasten. Und dann ist da noch die Bläserklasse.

Klavier führt Beliebtheitsskala an

Auf der Beliebtheitsskala der Instrumente hat das Klavier über all die Jahre hinweg den Spitzenplatz nie abgegeben. Auch heute sei das klassische Tasteninstrument, nebst der Gitarre, für einen Grossteil der Musikschülerinnen und -schüler das Instrument der ersten Wahl, sagt Ursula Jaggi.

Kräftig an Beliebtheit zugelegt habe das Sorgenkind der Anfangsjahre, das Cello. Und die Geige halte die Popularität. Während es – trotz erfolgreicher Bläserklasse – weiterhin Anstrengungen bedürfe, Bläserinnen und Bläser zu gewinnen. Wobei Ursula Jaggi zuversichtlich betont: «Die Talsohle ist durchschritten.»

Professioneller geworden

Blickt sie auf ihre 40-jährige Tätigkeit als Klavierlehrerin an der Musikschule Flawil zurück, stellt sie fest: «So vieles hat sich gar nicht geändert.» Natürlich sei der Betrieb heute, mit diplomierten Musiklehrpersonen, professioneller aufgestellt und habe sich der Musikstil geändert.

«Das musikalische Niveau ist heute enorm hoch», sagt Ursula Jaggi. Wichtiger geworden sei auch Erlebnisbereich, sprich das Zusammenspielen als Orchester. Wenngleich es Angebote wie die Musiklager, die persönlichen Höhepunkten Ursula Jaggis, bereits von Anbeginn weg gegeben habe.

Engagement im Ruhestand

Es sind viele Erfahrungen, Erlebnisse und Emotionen, die sie begleiten werden, wenn sie die Leitung der Musikschule im Sommer nach sechs Jahren an Wolfgang Dautel übergibt. Ursula Jaggi geht in Pension, nicht aber in den Ruhestand. Auch weiterhin wird sie in Fischingen und auf dem Sitzberg als Organistin tätig sein. Und Flawil bleibt die Musikerin aus Nassen als Präsidentin des Naturschutzvereins Flawil und Umgebung erhalten.

Das Jubiläumskonzert «50 Jahre grosses Kino» findet am Freitag, 5. Mai,

19 Uhr, im Lindensaal statt.