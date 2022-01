Seit Frühjahr 2016 bietet der B'treff unter dem Projektnamen «GartenPur» die Möglichkeit, im Töbeli an der Dammstrasse zu gärtnern. Mit dem Verkauf der Parzelle an die benachbarte SFS intec AG müssen die beiden Pflanzbeete in absehbarer Zeit geräumt werden. Ob der B'treff mit der Schrebergartenkolonie an einen neuen Standort zieht, ist offen. Angelo Talamona sagt: «Wir haben beim Schulhaus Grund noch ein zweites Pflanzgrundstück. Und momentan besteht keine Warteliste.» (ahi)