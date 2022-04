Flawil Bäume statt Asphalt: Flawiler Gemeinderat empfiehlt Volksmotion «Idee Bahnhofplatz» zur Umsetzung Der Gemeinderat hat die Stimme der 308 Bürgerinnen und Bürgern gehört. Diese hatten in einer Volksmotion gefordert, die Aufenthaltsqualität auf dem Flawiler Bahnhofplatz zu verbessern. Jetzt beantragt der Rat der Bürgerversammlung am 26. April, die Motion gutzuheissen.

Im September 2020 gestaltete die Ortsgruppe Flawil der Grünen das Bahnhofareal für eine Woche nach ihrem Geschmack um. Bild: PD

Die Betonwüste am Bahnhofplatz war der Ortsgruppe Flawil der Grünen seit deren Bau ein Dorn im Auge. Wie einladend sich das Tor zum Dorf als belebter und Platz präsentieren könnte, visualisierten sie deshalb im September 2020 mit dem Projekt «City Oase». Für eine Woche platzierten sie hierfür zwischen dem Migrolino und dem Haus 5egg mobile Bäume und Sitzgelegenheiten.

Um ihrem Anliegen weiter Nachdruck zu geben, wurde schliesslich die Volksmotion «Idee Bahnhofplatz» lanciert, mit welcher der Gemeinderat aufgefordert wurde, «die Aufenthaltsqualität auf dem Bahnhofareal mindestens von Frühling bis Herbst durch das Platzieren von Sitzgelegenheiten, Bäumen und allenfalls einem Sonnensegel aufzuwerten. 308 Personen unterzeichneten die Motion, die am 29. September 2021 eingereicht wurde. Damit wurde das für ein Zustandekommen des Vorstosses notwendige Quorum von 150 Stimmberechtigten erreicht.

Bäume, Bänke, aber kein Sonnensegel

Nun steht vor der Umsetzung, was die Gemeindeordnung verlangt: Der Bürgerversammlung vom 26. April wird die behördliche Meinung kommuniziert und eine Empfehlung abgegeben. Letztere ist positiv. Obwohl der Gemeinderat die Gestaltung des Bahnhofplatzes nach wie vor als gelungen betrachtet, wie er im aktuellen Mitteilungsblatt schreibt, signalisiert er Verständnis für das Anliegen und empfiehlt der Bürgerschaft die Motion zur Annahmet. Eine ganzjährige Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf dem Bahnhofplatz durch «angemessene Massnahmen» sei prüfenswert, findet er. Geht es nach dem Gemeinderat, sollen Bäume – entweder in Baumgruben oder in Töpfen – und zusätzliche Sitzgelegenheiten geschaffen werden. Auf das angeregte Schattensegel würde hingegen verzichtet.

Umsetzung im nächsten Jahr

Sofern die Bürgerschaft die Volksmotion gutheisst, erfolgt die Erarbeitung eines Gestaltungsprojekts. Die damit verbundenen Kosten von rund 8000 Franken werden dem globalen Strassenbaukredit 2022 belastet.

Ziel ist es, dass das Gestaltungsprojekt spätestens Ende September 2022 durch den Gemeinderat genehmigt werden kann, sodass die Flawiler Stimmberechtigten an der Bürgerversammlung vom 29. November 2022 im Rahmen des Budgets 2023 über die Baukosten entscheiden können.

Nach der Genehmigung des Budgets 2023 könnten im Jahr 2023 das Baubewilligungsverfahren sowie die bauliche Umsetzung erfolgen. (gk/ahi)