Flawil Von der Strasse in die Festwirtschaft und zurück: Am Flawiler Herbstmarkt gab Aprilwetter den Takt an Wetterglück hatte der Herbstmarkt Flawil nicht gerade. Immer wieder fegten Regengüsse die Strasse leer. Verschiedene Festwirtschaften boten Unterschlupf. Und die Kinder liessen sich die Zuckerwatte vom Wetter nicht vermiesen.

Süssmost und Zuckerwatte standen bei den jungen Marktbesuchern hoch im Kurs. Bild: Christoph Heer

Die Vielfalt war einmal mehr gross. Dutzende Marktstandbetreiber stellten in Flawil ihre Waren und kulinarischen Angebote zum Verkauf aus, während sich die Beizenbetreiber um die hungrigen und durstigen Besucher kümmerten.

Auffallend viele Herbst- und Winterkleider standen im Angebot. Nun, wem will man es verübeln, sich jetzt schon passend für die kühleren Temperaturen einzukleiden. Kühl war es am Samstag beileibe nicht, aber immer wieder sorgten Regengüsse für eine menschenleere Marktstrasse.

Zwischen den Regenfällen war der Flawiler Herbstmarkt überaus gut besucht. Bild: Christoph Heer

Doch wenn sich die dunklen Wolken wieder verzogen, füllte sich die Strasse von neuem und die Gäste schlenderten gut gelaunt von Stand zu Stand. Im Paradies wähnten sich die kleinen Besucherinnen und Besucher. Ob Zuckerwatte, Spielzeuge fischen, oder Kinderkarussell – die Eltern brauchten an allen Stationen Geduld, bis sie mit ihrem Nachwuchs weiterziehen konnten.

Zuckerwatte, der Klassiker unter den Marktgerichten, erfreut sich auch am Flawiler Herbstmarkt ungebrochener Beliebtheit. Bild: Christoph Heer

Und dann doch noch Nachschub geholt

Am Nachmittag dann, bei einem längeren, sonnigen Abschnitt, sah man den einen oder anderen Esswaren-Standbetreiber in sein Lager eilen. Nachschub holen war angesagt. Denn nun lief es rund im Raclette-Stübli, in den kleinen Festbeizlis, oder am Crêpes-Stand.

Am Warenmarkt konnten die Besucherinnen und Besucher durch ein buntes Allerlei stöbern. Bild: Christoph Heer

In der Luft mischten sich derweil allerlei Aromen. Beim Gewürzhändler, bei der Magenbrotausgabe und beim Obstanbieter wurden so zahlreiche Einkäufe getätigt. Zwei Strassenmusikanten rundeten das Geschehen ab. Und als sich der nächste Regenguss ankündete, hatten die meisten Besucherinnen und Besucher längst Unterschlupf in einer der gemütlichen Festwirtschaften gefunden.