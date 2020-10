Flawa-Überbauung in Flawil: Einsprachen gegen Umzonung erledigt Die Einsprachen gegen die Umzonung des Werkareals I der Flawa AG sind erledigt. Das bedeutet jedoch noch nicht grünes Licht für die im Zentrum Flawils geplante Wohnüberbauung.

Auf dem rund 7000 Quadratmeter grossen Areal des nicht mehr benötigten Flawa-Werks I soll eine Wohn- und Gewerbeüberbauung entstehen. Archivild: Andrea Häusler

(rkf/ahi) Die FLAWA AG hat das westlich der Oberbotsbergstrasse gelegene Werk II erweitert und damit die Produktion am Standort Flawil zusammengeführt. Das Werk I wird somit nicht mehr benötigt. Das rund 7000 m2 grosse Areal bietet sich aufgrund seiner zentralen Lage für eine Wohnnutzung an. Aus diesem Grund genehmigte der Gemeinderat am 22. August 2017 den Teilzonenplan FLAWA-Areal Ost, der eine Umzonung des Areals von der Gewerbe-Industriezone GI C in die Wohn-Gewerbe-Zone WG 4 vorsieht.

Referendumsabstimmung mit deutlichem Ergebnis

Der Teilzonenplan FLAWA-Areal Ost wurde gestützt auf das kantonale Baugesetz und die Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstellt. Während der 40-tägigen Referendumsfrist wurde das fakultative Referendum ergriffen. Es kam mit 404 gültigen Unterschriften zustande. Dies machte eine Urnenabstimmung erforderlich, welche am 25. November 2018 ein deutliches Resultat ergab. Bei einer Stimmbeteiligung von 45,8 Prozent sprachen sich 1917 Stimmberechtigte oder fast 70 Prozent der Stimmenden für eine Umzonung aus, während dies 834 Stimmberechtigte ablehnten.



Einsprachen gegen Umzonung erledigt

Gegen die Umzonung des Areals sind insgesamt fünf Einsprachen eingegangen. Mit Entscheid vom 20. März 2018 hat der Gemeinderat die Einsprachen abgewiesen, insbesondere, weil er die Zuweisung des Areals zur Wohn-Gewerbe-Zone WG 4 als recht- und zweckmässige Planungsmassnahme erachtete. Ein Einsprecher erhob gegen diesen Entscheid Rekurs beim Baudepartement des Kantons St.Gallen, welcher im März 2020 auf der Basis einer Vereinbarung zwischen Grundeigentümer und Rekurrent zurückgezogen und als erledigt von der Geschäftsliste des Baudepartements abgeschrieben wurde. Damit sind sämtliche Einsprachen erledigt.

Kantonale Genehmigung

Nachdem das fakultative Referendum abgelehnt und sämtliche Einsprachen erledigt sind, muss der Teilzonenplan FLAWA-Areal Ost durch das Amt für Raumentwicklung und Geoinformation des Kantons St.Gallen (AREG) genehmigt werden. Das AREG begrüsst die beabsichtigte Planung, da sie einen qualitätsvollen Beitrag an die Innenentwicklung eines strategisch wichtigen Gebiets in der Gemeinde leistet. Damit der Teilzonenplan genehmigt werden kann, sind vorerst die Anpassung des kommunalen Richtplans sowie die Erarbeitung des Sondernutzungsplans notwendig. Mit letzterem sollen die konkrete Projektidee aufgezeigt und eine angemessene Dichte grundeigentümerverbindlich festgelegt werden. Im Sinne einer qualitätsvollen Innenentwicklung soll damit eine hohe städtebauliche und architektonische Qualität erreicht werden.

Rechtsunsicherheit bleibt

Obwohl das AREG eine Genehmigung des Teilzonenplans mit den erwähnten Nachweisen in Aussicht stellt, bleibt das Projekt für den Grundeigentümer mit Rechtsunsicherheiten behaftet. Denn die hohen Vorleistungen zur Erarbeitung eines Sondernutzungsplans wollen gut überlegt sein.