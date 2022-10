Fitness Mit Läufen auf den Wiler Turm und Tricks aus der Psychologie: Wie Corinne Kamm den Fitnesswettkampf Hyrox gewann In Basel setzte sich Corinne Kamm gegen erfahrenere Athletinnen durch. Im Frühling reist sie nach England an die Weltmeisterschaften der Fitnessserie. In der Vorbereitung setzt die Wiler Psychologin auch auf die Methode des Visualisierens.

Corinne Kamm auf der Wendeltreppe, die zur Aussichtsplattform des Wiler Turms führt. Bild: Reto Martin

An einem Mittag Ende September steht Corinne Kamm auf der Aussichtsplattform des Wiler Turms und deutet in die Weite. «Schon mal von der ‹Kuchenspitze› gehört?» Gerade verdecken Nebel und Wolken die Sicht auf den Gipfel in den Tiroler Alpen.

Weil ihr Lauftraining oft von ihrer Wohnung am Stadtrand auf den Hofberg führt, gibt es diesen Moment immer wieder: Sie läuft die letzten Treppenstufen des Wiler Turms hinauf, geht zur Panoramakarte und sucht die Berge am Horizont.

Im September nahm Corinne Kamm in Basel erstmals an einem Wettkampf der internationalen Hyrox-Serie teil, einem Fitnesswettkampf, bei dem acht Kraftübungen und ebenso viele 1000-Meter-Läufe absolviert werden müssen. Sie gewann in der Pro-Kategorie der 30- bis 34-Jährigen auf Anhieb. Im kommenden Frühling nimmt sie an den Hyrox-Weltmeisterschaften in Manchester teil.

Psychologie und Sport

«In die Weite schauen tut gut und kann helfen, wenn man gestresst ist», sagt die selbstständige Psychologin, die nebenbei auch als Fitnessinstrukteurin arbeitet. «Wer im Büro arbeitet», empfiehlt sie, «sollte das ein paar Mal am Tag machen.»

Immer wieder stellt Corinne Kamm im Gespräch Verbindungen zwischen Psychologie und Sport her. Wenn sie davon erzählt, wie sie an sich selbst beobachtet und ausprobiert, wie das Mentale die Leistung beeinflussen kann, hört man viel wissenschaftliche Neugier heraus.

Neben Läufen und Hyrox-spezifischem Training in einer Crossfitbox in St.Gallen bereitete sich Corinne Kamm denn auch mit Hilfe psychologischer Techniken auf den Wettkampf vor. Zum Beispiel mit Visualisierungen. Sich bestimmte Situationen intensiv vorzustellen – zu visualisieren –, kann gemäss Erkenntnissen aus der Psychologie dabei helfen, sich in diesen Situationen vorteilhaft zu verhalten.

Hin und wieder in die Weite zu blicken, hilft gegen Stress, sagt Corinne Kamm. Auch im Training setzt sie auf psychologische Techniken. Bild: Reto Martin

Die mentale Vorbereitung half am Wettkampf

Menschen mit Stress oder Ängsten kann das Visualisieren helfen, mit Erlebnissen besser umzugehen, die eben Stress oder Ängste auslösen können. In der Sportpsychologie wird das Visualisieren zur Motivation oder zum Erlernen von Bewegungen eingesetzt.

«Der Körper kann die visualisierte Bewegung als real erleben», sagt Corinne Kamm. Dann werden auch die beteiligten Muskeln angeregt. Damit das gelingt, sei es wichtig, die Vorstellung «intensiv mit allen Sinnen zu erfahren». Sprich, sich beispielsweise auch Geräusche oder Gerüche vorzustellen.

Sie macht ein Beispiel. In Basel hatte sich Corinne Kamm bei ihrer ersten Teilnahme an einem Hyrox-Wettkampf gleich für das höchste von drei Leistungslevels angemeldet. Dabei orientierte sie sich an den aufgelegten Gewichten bei den Kraftübungen – unter anderem Schlittenziehen und Metallkugeln tragen.

«Ich wusste, dass ich gegen Athletinnen antreten würde, die viel erfahrener sind als ich», sagt Corinne Kamm. «Also habe ich mir zum Beispiel vorgestellt, was ich tue, wenn meine Gegnerinnen viel schneller losrennen als ich.» Genau so sei es dann gekommen. Weil sie die Situation mental mehrfach durchgespielt hatte, habe sie gelassen reagiert – und schnell wieder aufgeholt.

Zum Fitness kam sie durch eine Verletzung

Den Wettkampf im Basler Messeturm habe sie in vollen Zügen genossen. Die Atmosphäre in der vollen Halle, die Unterstützung der mitgereisten Freundinnen und Freunde, aber auch, sich mit anderen zu messen, wieder einmal, seit langem.

Früher spielte Corinne Kamm, die in Bazenheid aufgewachsen ist, Fussball beim FC Kirchberg in der zweithöchsten Schweizer Liga. Zum Aufhören zwang sie vor zwölf Jahren eine Knieverletzung. Damals habe sie zum ersten Mal an Kraftgeräten trainiert. Aus der Mühsal der Reha wurde bald Begeisterung.

Heute trainiert Corinne Kamm im Schnitt an fünf Tagen in der Woche. Gefragt, ob sie sich manchmal überwinden muss, um vor oder nach der Arbeit noch zu trainieren, sagt sie: «Manchmal kommt die Motivation erst während des Trainings. Doch wenn ich es nicht mache, fehlt es mir. Es gibt mir viel zurück.»